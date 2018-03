Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Samo šest dni po postavitvi se je nadhod zrušil. Foto: Reuters V zrušenju nadhoda je bilo nekaj vozil popolnoma sploščenih. Foto: Reuters Dodaj v

Miami: Štirje mrtvi in najmanj 10 ranjenih v zrušenju komaj zgrajenega nadhoda

Najmanj deset ljudi so odpeljali v bolnišnico

16. marec 2018 ob 07:45

Miami - MMC RTV SLO, Reuters

V predmestju Miamija v ameriški zvezni državi Florida so v zrušenju betonskega nadhoda na osempasovnico umrli najmanj štirje ljudje, ranjenih je po zadnjih podatkih najmanj 10.

Reševalci so si, tudi ob pomoči psov, vso noč prizadevali, da bi iz razbitin osmih avtomobilov, ki jih je pod seboj pokopal nadhod, rešili ujete potnike. 950 ton težek in 53 metrov dolg nadhod je povezoval floridsko mednarodno univerzo s Sweetwaterjem nad eno najbolj obremenjenih cest v južni Floridi. Nesreča se je zgodila ob okoli 13.30 po lokalnem času, v hipu, ko se je most zrušil, pa so vozila stala, saj je bila prižgana rdeča luč.

Kot poroča Reuters, je policija med reševalno akcijo med drugim zahtevala umik helikopterjev televizijskih postaj, da bi reševalci lahko slišali morebitne glasove ujetih ljudi.

Nadhod postavili v zgolj šestih urah

Nadhod so postavili komaj preteklo soboto, v zgolj šestih urah, in sicer po metodi t. i. pospešene gradnje mostov, s čimer so želeli čim manj obremeniti promet. Dele nadhoda so najprej sestavili ob aveniji, potem pa jih s pomočjo žerjava premaknili nad cesto. 14,2 milijona dolarjev vreden most je bil zasnovan, da lahko vzdrži orkan pete stopnje in naj bi stal 100 let, je pisalo na spletni strani univerze.

"Če je kdo storil kaj narobe, bo za to odgovarjal," je v odzivu na nesrečo dejal floridski guverner Rick Scott, potem ko so iz njegovega urada sporočili, da zvezna država ni potrdila podjetja, ki je opravilo inšpekcijski pregled mosta. Nadhod je zgradilo podjetje Munilla Construction, nacionalni odbor za varnost v prometu pa je takoj po nesreči že začel preiskavo.

Sreča v nesreči je, da so študenti ta teden na počitnicah. Glavni razlog za gradnjo nadhoda je bil povečati varnost, kajti prehod čez avenijo je bil zelo nevaren. Nazadnje je avgusta lani med prečkanjem umrla 18-letna študentka iz San Diega.

Sožalje žrtvam in zahvalo reševalcem je prek Twitterja sporočil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

