Miloš Zeman: "Češka je izdelovala in preizkušala novičok"

Rusija kot najverjetnejše države izvora novičoka navedla Češko, Slovaško, Švedsko in Veliko Britanijo

4. maj 2018 ob 09:02

Praga - MMC RTV SLO, STA

Češki predsednik Miloš Zeman je izjavil, da je tudi Češka v svojih laboratorijih izdelovala in preizkušala živčni strup iz skupine novičok. "Hinavsko bi se bilo pretvarjati, da to ni res. Ni treba lagati," je dodal.

73-letni Zeman je v pogovoru za televizijo Barrandov presenetil s tem razkritjem, ki temelji na izsledkih preiskave češke vojaške obveščevalne službe. Dodal je, da je bila količina izdelanega strupa sicer majhna in da je bil po poskusu strup uničen.

Omenjeni poskus so v skladu s poročilom opravili novembra lani v vojaškem raziskovalnem inštitutu Brno. Čehi so takrat razvili živčni strup, imenovan A230. Češka obveščevalna služba (BIS) je predložila drugačno poročilo, v katerem je zapisala, da v Brnu niso razvili novičoka, ampak neko drugo snov, a Zeman se je odločil, da bo verjel vojaškim obveščevalcem, poroča ruski portal RT.

Čehi do zdaj zanikali ruske trditve

"Vemo kje, vemo kdaj, torej bi bilo hinavsko, če bi se delali, da se ni nič zgodilo," je še dodal Zeman, ki je marca naročil preiskavo o tem, ali je na čeških tleh v resnici potekal razvoj novičoka. Do zdaj je češka vlada na čelu s premierjem Andrejem Babišem odločno zanikala te domneve. "Rusi so prestopili vse meje, ko so dejali, da bi novičok v Veliko Britanijo lahko prišel iz Češke. To je laž," je dejal Babiš marca.

Po britanskih navedbah je bil v napadu na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo na začetku marca v Salisburyju v Angliji uporabljen živčni strup A234.

Po mnenju strokovnjakov je na svetu le nekaj laboratorijev, ki so usposobljeni za delo s tako nevarnimi živčnimi strupi, kot je novičok. Velika Britanija je odgovornost za napad na Skripala pripisala Rusiji, kar pa Rusija ves čas odločno zavrača. Ruski diplomati so kot najverjetnejše države izvora novičoka poleg Češke navedli še Slovaško, Švedsko in Veliko Britanijo.

OPCW: Nobena država članica ni prijavila novičoka

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je aprila sporočila, da nobena izmed držav članic ni prijavila nobenega živčnega strupa iz skupine novičok, zato je češko zunanje ministrstvo na pogovore poklicalo ruskega veleposlanika v državi.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je nedavno znova poudaril, da je Moskva za razrešitev primera Skripal pripravljena sodelovati z Britanci, dodaja RT.

A. P. J.