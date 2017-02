Minister za brexit Davis: Najboljši dnevi za VB šele prihajajo

Ključna poudarka: Izstop iz skupnega trga in nadzor priseljevanja

2. februar 2017 ob 18:18

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska vlada je objavila t. i. "belo knjigo" o brexitu, to je strategija za izstop Velike Britanije iz Evropske unije.

Minister za brexit David Davis je "belo knjigo" predstavil poslancem spodnjega doma parlamenta, ki so v sredo v prvem branju potrdili predlog zakona o brexitu. "Najboljši dnevi za Veliko Britanijo šele prihajajo, zunaj EU," je med drugim dejal Davis. Bela knjiga vsebuje 12 vodil, ki jih bo britanska vlada zasledovala v izstopnih pogajanjih.

Izstop z enotnega trga in nadzor priseljevanja

Ključno je, da vlada v beli knjigi potrjuje, da bo Velika Britanija izstopila iz evropskega enotnega trga, da bi lahko nadzorovala priseljevanje. Je pa Davis dejal, da si bo vlada prizadevala za smel in ambiciozen prostotrgovinski sporazum ter novo pozitivno in konstruktivno partnerstvo z unijo.

Premierka Mayeva: Čas je za enotnost

Premierka Theresa May je v uvodu dokumenta z naslovom Izstop Združenega kraljestva in novo partnerstvo z Evropsko unijo poudarila, da vlada v pogajanjih o ločitvi s povezavo ne pričakuje poloma, temveč uspeh. Zagovornike in nasprotnike brexita je pozvala, naj referendumsko kampanjo in posledice šoka po junijskem glasovanju pustijo za sabo. "Po vseh delitvah in nesoglasjih se v državo vrača enotnost. Referendum je od časa do časa delil. In potreben je čas, da se te delitve zacelijo," je zapisala Mayeva. "Zmagovalci imajo odgovornost, da ravnajo plemenito. Poraženci pa imajo odgovornost, da spoštujejo legitimnost izida," je še poudarila britanska premierka.

Opozicijski laburisti so sicer kritični do časovnice predlagane strategije in vladi očitajo, da jo je pripravila v zadnjem hipu, tako da ni možnosti za resno preučitev. Poslanec laburistov Keir Starmer je Davisa pozval, naj jamči za pravice državljanov EU-ja na Otoku. Davis mu je odgovoril, da Velika Britanija zaradi brexita "ljudi ne bo metala ven", vendar potrebuje podobno zagotovilo evropskih voditeljev glede usode britanskih državljanov na celini.

Do konca marca sprožen 50. člen

Britanski parlament je v sredo s prepričljivo večino 498 glasov za in 114 proti pooblastil vlado, da začne izstopna pogajanja z EU-jem. Ta se bodo formalno začela, ko bo Mayeva sprožila 50. člen Lizbonske pogodbe oziroma obvestila EU o nameri izstopa. To naj bi Mayeva storila do konca marca. Nato bodo sledila predvidoma dveletna pogajanja med VB-jem in EU-jem.

A. V.