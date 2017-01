V Avstraliji bo aborigin prvič vodil ministrstvo

Wyatt tudi prvi aborigin izvoljen v spodnji dom parlamenta

18. januar 2017 ob 10:46

Sydney - MMC RTV SLO/STA

Ken Wyatt je novi avstralski minister za skrb za starejše in zdravje avtohtonega prebivalstva, s tem pa je postal prvi aborigin z ministrsko funkcijo.

Wyatt je nekdanji fizični delavec, ki se je po zalugi izobrazbe povzpel iz skromnih razmer, v katerih v glavnem živi avstralsko avtohtono prebivalstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Avstralski premier Malcolm Turnbull je po odstopu ministrice za zdravje reorganiziral vlado in Wyattu podelil omenjen resor.

Wyatt je bil prvi aborigin, izvoljen v spodnji dom parlamenta leta 2010, delal pa je tudi kot pomočnik ministra za zdravje. Turnbull je novinarjem v Sydneyju dejal, da si je Wyatt v vsem tem času nabral veliko izkušenj kot javni uslužbenec na področju zdravja avtohtonega prebivalstva in kot pomočnik ministra za zdravje, "zato je idealen minister za to področje".

Za večjo zastopanost v parlamentu

Wyatt je ob imenovanju dejal, da prihaja iz skromnih razmer, izobrazba pa je bila ključna za njegov uspeh. Po njegovem mnenju je treba aboriginom omogočiti, da sami najdejo svoje rešitve, in pozval k večji zastopanosti avtohtonega prebivalstva v parlamentu.

Aborigini predstavljajo okoli tri odstotke od skupno 24 milijonov Avstralcev in so ena od družbenih skupin v najneugodnejšem položaju. V primerjavi z drugim prebivalstvom je med njimi več bolezni in kriminala, imajo pa praviloma tudi precej nižjo izobrazbo, manjšo stopnjo zaposlenosti in krajšo pričakovano življenjsko dobo.

T. J.