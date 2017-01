#MMCdebata: "Američani bi morali poslušati Assangea bolj kot svojo vlado"

43. MMC-debata o domnevnem ruskem vdoru v računalnike demokratske stranke

7. januar 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Torej so Rusi krivi, da je Manning v doživljenskem zaporu, Assange in Snowden pa na begu?" je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na obtožbe ameriških obveščevalcev, ki Rusiji očitajo vdore v računalnike demokratske stranke.

Ruski hekerji so po trditvah ameriških obveščevalcev pred volitvami 8. novembra vdirali v računalnike demokratske stranke in kampanje demokratske kandidatke. Pridobljeno elektronsko pošto so predajali WikiLeaksu, ta pa jo je objavil na svoji spletni strani.

#MMCdebata

Visoki predstavniki ameriških obveščevalnih služb so na četrtkovem zaslišanju v ameriškem kongresu poudarili, da so Rusi pri vdiranju v računalniške sisteme v zadnjih letih postali vse bolj agresivni. Vdiranje v računalnike demokratske stranke je bilo le del ruske kampanje vmešavanja v predsedniške volitve.

Kremelj z bolj agresivno kibernetsko držo

"Šlo je za kampanjo na več straneh. Vdiranje je bilo le del te, drugi načini so bili propaganda, podajanje lažnih informacij, lažne novice," je dejal nacionalni direktor za obveščanje James Clapper. Poleg njega sta pričala še direktor Agencije za nacionalno varnost (NSA) Michael Rogers in državni podsekretar za obveščevalne dejavnosti Marcel Lettre. "V zadnjih letih smo opazili, da je Kremelj prevzel bolj agresivno kibernetsko držo," so trije predstavniki ameriških obveščevalnih služb dejali v skupni izjavi za javnost, ki so jo objavili tik pred zaslišanjem.

Assange: Le Podesta ve, kdo stoji za vdorom

Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange je v intervjuju za Fox News dejal, da na svetu le en človek ve, kdo je vdrl v spletno pošto vodje kampanje Hillary Clinton Johna Podeste, in to je Podesta sam. Ob tem je pojasnil, kako se je zgodil vdor: Podesta naj bi se ujel na t. i. spletno pošto phising, ki je v osnovi namenjena kraji podatkov za elektronsko bančništvo. Podesta je izdal svoje geslo, ki je bilo kar "password" (angleško "geslo"). Ko so preverjali legitimnost dobljene spletne pošte, ki so jo dobili po vdoru, pa so iz pisarne Johna Podeste celo potrdili, da je pošta legitimna. "Glede na varnostne razmere njegove spletne pošte bi ta vdor lahko izvedel 14-letnik," je dejal Assange, ki ni želel povedati, ali je Wikileaks dobil vir znotraj ZDA ali ne.