#MMCdebata: "Bojmo se starih znancev policije, ki se prosto sprehajajo okoli"

53. MMC-debata po terorističnem napadu v Londonu

25. marec 2017 ob 06:15

Ljubljana/London - MMC RTV SLO/STA

"To, da zločin zakrivi 'stari znanec policije', se mi zdi en velik poraz, tako za policijo, kot za sistem," je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih bralcev na sredin teroristični napad v Londonu.

V sredo popoldne se je v središču Londona zgodil teroristični napad. Napadalec je izvedel napad z avtomobilom in nožem, pri čemer je ubil štiri ljudi, okoli 40 jih je bilo ranjenih. Po do zdaj zbranih informacijah je bil napadalec v Angliji rojeni 52-letni Khalid Masood.

#MMCdebata

Masood je v sredo približno ob 14.30 z avtomobilom na Westminstrskem mostu v bližini britanskega parlamenta zapeljal med ljudi in jih več povozil. Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo in vdrl na območje parlamenta. Tam je z nožem zabodel policista, ki je pozneje umrl. Masooda, ki je uporabljal številne vzdevke, njegovo rojstno ime pa je bilo Adrian Russell Ajao, je na kraju zločina ustrelila policija.

Odgovornost prevzela Islamska država

V povezavi z napadom v Londonu so v noči s četrtka na petek prijeli še dva človeka, skupaj jih je v pridržanju zdaj devet, so sporočili britanski policisti. Neko žensko so po plačilu varščine izpustili na prostost. Vodja protiterorističnih enot Mark Rowley je ob tem še pojasnil, da je policija doslej opravila več deset preiskav in pri tem zaplenila 2.700 predmetov ter računalniških podatkov. V četrtek dopoldne je odgovornost za napad prevzela skrajna skupina t. i. Islamska država in v sporočilu na svojem medijskem kanalu Amaq zapisala, da je napad izvedel "vojak Islamske države". Policija trditev še ni komentirala.

Mayjeva obsodila napad

Britansko premierko Thereso May, ki je bila v bližini napada, so odpeljali na varno. Mayeva je obsodila napad in poudarila, da so njene misli pri ubitih in ranjenih v napadu ter z njihovimi družinami. Mayeva je sicer v sredo zvečer vodila izredno zasedanje britanskega sveta za nacionalno varnost. Londonski župan Sadiq Khan se je zahvalil policiji in reševalnim službam za "pogum v težkih razmerah" in dodal, da so "njegove misli pri žrtvah napada in njihovih družinah". Zaradi napada so ustavili tudi znamenito Londonsko oko. Scotland Yard je ljudem svetoval, naj se do preklica izogibajo območju v okolici parlamenta, in sicer trgu Parliament Square, Whitehallu, mostu Lambeth, Westminstrskemu mostu in delu ulice Victoria Street.

