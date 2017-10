#MMCdebata: "Če bi šlo za pravice korporacij, bi imela EU takoj svoje stališče"

74. MMC-debata po katalonskem referendumu

7. oktober 2017 ob 06:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"EU bo prej ali slej propadla. Je en kup birokratov, ki vleče evropski denar," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na dogajanje v Kataloniji po referendumu.

Ta teden je v evropski javnosti najbolj odmeval katalonski referendum in nedeljski dogodki ob glasovanju. V nasilnem poskusu policije, da bi ljudem preprečili glasovanje, je bilo po podatkih katalonskih oblasti namreč ranjenih 893 ljudi, med njimi dva huje.

Ponekod je policija uporabila gumijevke in gumijaste naboje, da bi ljudi spravila z volišč in zasegla volilne skrinjice. Med izgredi naj bi bilo ranjenih tudi 431 policistov.

Rajoy: Katalonska vlada kršila zakonodajo

Na nedeljskem referendumu je za neodvisnost Katalonije glasovalo 90 odstotkov udeležencev, a se je glasovanja, ki ga je zasenčilo policijsko nasilje, udeležilo le 42,3 odstotka volilnih upravičencev. Predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je po objavi rezultatov zatrdil, da so zavezujoči. Španski premier Mariano Rajoy na drugi strani vztraja, da v nedeljo v Kataloniji ni bilo referenduma in da so s tem, ko so ga preprečili, ubranili pravno državo. Krivdo za dogajanje v Kataloniji je pripisal katalonski vladi, "ki je prekršila zakonodajo".

Katalonci razočarani nad evropsko komisijo

Evropska komisija se je v torek na kolegiju v Strasbourgu kljub pozivom k posredovanju pri reševanju katalonskega vprašanja od le-tega distancirala, saj naj bi bila to španska zadeva, je dejal podpredsednik komisije Jyrki Katainen. Katalonci so razočarani zaradi mlačnega odziva komisije na nasilje ob referendumu, ki po njihovem mnenju razjeda verodostojnost in ugled EU-ja, je v odzivu na bruseljski odziv poudaril predstavnik katalonske vlade pri EU-ja Amadeu Altafaj. Altafaj, ki je bil pred leti tiskovni predstavnik tedanjega evropskega komisarja Ollija Rehna in tako delovanje komisije pozna od znotraj, kot glavni razlog za mlačen odziv komisije navaja dejstvo, da komisija ni tako močna, kot trdi, da je.

Mitja Lisjak