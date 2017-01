#MMCdebata: "Če se Melanija loči, je pol Amerike naše"

44. MMC-debata o inavguraciji Donalda Trumpa

22. januar 2017 ob 06:15

Ljubljana/Washington - MMC RTV SLO

"Vsak nov ameriški predsednik veliko obljublja. Ko pa pride v črno hišo, je pa zgodbe konec," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na petkovo inavguracijo Donalda Trumpa.

V Washingtonu je v petek prisegel Donald Trump in postal 45. ameriški predsednik. V inavguracijskem govoru je napovedal novo obdobje v ameriški politiki, pri čemer bodo ZDA po njegovih besedah sledile načelu "Najprej Amerika". Na slovesnosti so bili stotisoči Trumpovih podpornikov, v Washingtonu pa je bilo tudi precej protestnikov.

#MMCdebata

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Trump, ki je 8. novembra lani zmagal na volitvah v ZDA, je prisegel opoldne po lokalnem času na slovesnosti na Kapitolu. Pred njim je prisegel njegov podpredsednik Mike Pence. Z roko na Bibliji, ki jo je držala njegova soproga Melania, je Trump izrekel besedilo prisege: "Slovesno prisegam, da bom zvesto opravljal naloge predsednika ZDA in bom po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo Združenih držav. Tako naj mi pomaga Bog."

Že takoj zavihal rokave

Trump je Američanom obljubil, da ga bo vodila vizija "Najprej Amerika". Kot je dejal, so ZDA veliko let subvencionirale druge vojske, v tujini so porabile milijarde, branile so meje drugih, na njihov račun so bogatele druge države, v Ameriki pa so se zapirale tovarne, milijoni ljudi so ostajali brez dela, ameriška infrastruktura se je sesuvala. "Vse to je zdaj preteklost," je zatrdil in napovedal, da bodo ZDA poslej najprej upoštevale svoje interese. "Naše načelo naj bo - kupuj ameriško in najemaj ameriško," je dejal. "Vrnili bomo delovna mesta. Vrnili bomo meje. Vrnili bomo bogastvo. In vrnili bomo sanje," je Američanom obljubil novi predsednik. Napovedal je, da bodo ZDA združile svet proti islamskemu radikalizmu. "Utrdili bomo stara zavezništva in oblikovali nova, združili bomo civilizirani svet proti islamskemu radikalizmu, ki ga bomo popolnoma izbrisali z obličja Zemlje," je dejal. Le nekaj ur po slovesni prisegi je ameriški predsednik imenoval dva nova člana svojega kabineta in vladnim agencijam naložil, naj zmanjšajo birokratska bremena Obamacara.

V Washingtonu tudi protestirali

Med Trumpovo slovesno prisego na Kapitolu pa je v središču Washingtona prišlo do incidenta med več sto protestniki, ki Trumpu nasprotujejo, in policijo. Protestniki, oblečeni v črno, so metali kamenje in razbili več oken, policija pa jih je razgnala s solzivcem. Protestniki so vzklikali: "Ne deportacijam, ne Ku Klux Klanu, ne fašističnim ZDA!" je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Policija je sporočila, da so aretirali 95 ljudi, policisti pa so se še vedno občasno spopadali z razgreteži severno od poti inavguracijske parade, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.