#MMCdebata: "Dan, ko bo na Bližnjem vzhodu zmanjkalo nafte, bo dan, ko bo tu zavladal mir"

55. MMC-debata o kemičnem napadu v sirskem mestu Kan Šejkun

8. april 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA/Reuters

"Domnevno izdelovanje kemičnega orožja s strani upornikov je vojni zločin, o katerem bi moral takoj razpravljati VS OZN," je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih bralcev na kemični napad na sirsko mesto Kan Šejkun.

Ta teden je v javnosti najbolj odmeval kemični napad na sirsko mesto Kan Šejkun. Mesto Kan Šejkun v osrednji sirski pokrajini Idlib je pod nadzorom upornikov, ki se borijo proti vladnim silam predsednika Bašarja Al Asada. Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, je sporočil, da je večina žrtev napada umrla zaradi plina, več deset ljudi je imelo težave z dihanjem. Med žrtvami so v glavnem civilisti.

#MMCdebata

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.

Domneve, da je sirski režim ubil več deset civilistov v kemičnem napadu v bližini mesta Kan Šejkun, so napačne, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal visoki neimenovani predstavnik sirskega režima. "To so napačne obtožbe," je dejal vir in dodal, da opozicijske sile skušajo "doseči v medijih to, kar jim ne uspe na tleh".

Rusi in ZN v navzkrižju

Napad je močno razburil mednarodno skupnost. Za napad naj bi bila odgovorna letala sirskega režima, a naj bi merila na tovarno orožja upornikov, v katerem pa so bili očitno tudi kemični strupi. Rusija zato odgovornost pripisuje upornikom, kar pa Zahod in ZN kategorično zavračata. Zaradi napada se je na nujni seji sešel Varnostni svet Združenih narodov, ki razpravlja o francoskem, britanskem in ameriškem predlogu resolucije, s katero bi obsodili napad in vzpostavili posebno preiskavo. Na podlagi ugotovitev te preiskave pa bi uvedli sankcije proti Al Asadovemu režimu. A v Moskvi so že napovedali, da take resolucije ne bodo podprli. Kot je povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, je predlagana resolucija "protisirska" in bi še dodatno okrepila napetosti v regiji.

ZDA preučevale možnost za vojaški odgovor

Pentagon in Bela hiša sta po navedbah ameriških uradnikov nato razpravljala o možnostih za vojaški odgovor. Kot je za Reuters dejal ameriški uradnik, ki ni želel biti imenovan, so bile med možnostmi uporaba vodenih raket in brezpilotnih letal. Po navedbah naj bi o možnostih že takoj razpravljala obrambni minister Jim Mattis in svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost H. R. McMcaster. "Mislim, da je to, kar je naredil Assad, grozno," je dejal ameriški predsednik Donald Trump novinarjem na letalu Air Force One. Ameriške obveščevalne agencije so sporočile, da sumijo, da Al Asad leta 2013 ni predal vsega kemičnega orožja, kot bi ga moral v skladu z ameriško-ruskim dogovorom.

Rusi po ameriškem napadu sprejeli prvi protiukrep

Ameriška vojska je kmalu po ukazu predsednika Trumpa na vojaško letališče v Siriji, s katerega so po prepričanju Washingtona letala sirskega režima s kemičnim orožjem napadla Kan Šejkun, izstrelila 59 tomahawkov, ki so po navedbah sirske vojske ubile sedem ljudi. Odgovor Rusov je bil takojšen: Rusija je prekinila dogovor z ZDA o izogibanju incidentom v sirskem zračnem prostoru, ki sta ga državi podpisali leta 2015. Po poročanju ruske državne televizije je Rusija zahtevala tudi izredno zasedanje Varnostnega sveta. Rusko zunanje ministrstvo je ameriško vojaško operacijo označilo za "nepremišljeno", medtem pa je Trump Al Asada označil za diktatorja.

Mi. Li.