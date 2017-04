#MMCdebata: "Denar je vreden več kot življenje?! Ubogi ljudje!"

54. MMC-debata o Trumpovem umiku predloga zdravstvene reforme

1. april 2017 ob 06:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Ali si sploh lahko kdo prestavlja, da bi skoraj 10 % Slovencev ostalo preko noči brez kakršnegakoli zdravstvenega zavarovanja?" je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih bralcev na Trumpov umik predloga zdravstvene reforme.

Ameriški predsednik Trump je predlog zdravstvene reforme umaknil iz glasovanja v predstavniškem domu ameriškega kongresa in je v kratkem ne namerava dati znova na mizo. Za to potezo se je odločil, potem ko je postalo očitno, da ne bo zbral zadostne podpore za svojo različico zdravstvene reforme, ki bi nadomestila t. i. Obamacare. "Zmanjkalo bi od 10 do 15 glasov. Bili smo zelo blizu, a demokrati nam niso hoteli dati niti enega glasu," je povedal Trump.

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Predlagatelji bi morali za potrditev predloga reforme zbrati 215 glasov podpore med 430 člani predstavniškega doma (193 demokratov in 237 republikancev). A število republikancev, ki je napovedalo nasprotovanje, je preseglo 30, s čimer je bil poraz neizogiben. Demokratska manjšina je predlogu nasprotovala v celoti.

Trump še nad Obamovo podnebno zapuščino

Trump je nato v torek podpisal še izvršni ukaz, s katerim je odpravil vrsto ukrepov, namenjenih omejevanju podnebnih sprememb, ki jih je sprejel njegov predhodnik. Kot je ob podpisu v Beli hiši dejal Trump, njegova administracija končuje vojno proti premogu, in dodal, da bo njegova odločitev prinesla številna nova delovna mesta v ZDA. "Začenjam zgodovinski korak, odpravljam regulacijo. Toliko številnih regulacij je odveč," je še dejal in zagotovil, da bodo ZDA še naprej imele čisto vodo in zrak. Prav tako je Trump odpravil 14 mesecev star moratorij o izdaji novih dovoljenj za kopanje premoga na državni zemlji. Obama je triletni moratorij uvedel januarja lani z argumentom, da je treba program, vreden milijardo dolarjev letno, prenoviti z namenom zagotavljanja poštenega finančnega povračila in naslavljanja problema podnebnih sprememb.

Obamo obtožil vojne proti premogu

Na udaru so se med drugim znašle tudi navedbe o "družbenem strošku" toplogrednih plinov, prizadevanja za zmanjšanje izpustov metana pri črpanju nafte in zemeljskega plina ter pravila o hidravličnem lomljenju. Razveljavljenih je tudi več drugih izvršnih ukazov in memorandumov Obame. Trump je podnebne spremembe označil za "potegavščino", ki naj bi si jo izmislili Kitajci. Omejevanje termoelektrarn in druge zelene ukrepe vidi kot napad na ameriške delavce in ameriško premogovniško industrijo. Svojega predhodnika je sedanji ameriški predsednik obtožil "vojne proti premogu", v govoru v kongresu pa obljubil zgodovinski napredek pri občutnem zmanjšanju regulacij, ki uničujejo delovna mesta. Med temi so tudi ukrepi, ki ogrožajo "prihodnost in življenje naših velikih rudarjev".

Mi. Li.