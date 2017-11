#MMCdebata: "Ljudje stradajo, elita pa kopiči milijarde"

79. MMC-debata o "rajskih dokumentih"

11. november 2017 ob 07:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Buržoazija nas še nikoli prej v zgodovini ni tako plenila in 'farbala' v glavo, kot to počne danes," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na razkritje rajskih dokumentov.

Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev, katerega del je tudi slovenski časnik Delo, je od nemškega časopisa Süddeutsche Zeitung prejel približno 13,4 milijona zapisov, ki dajejo vpogled v svet davčnih utaj in hranilnike najbogatejšega odstotka ljudi. Zaradi njihovega izvora so zapisi dobili ime rajski dokumenti, je poročalo spletno Delo.

Najnovejši dokumenti izvirajo iz dveh storitvenih podjetij v davčnih oazah na Bermudih in v Singapurju, Appleby in Asiaciti Trust, in iz 19 poslovnih registrov, ki so vmesne postaje v svetovni sivi ekonomiji. Od neznanega vira je dokumente pridobil nemški časopis Süddeutsche Zeitung, ki jih je nato posredoval več kot 380 novinarjem v 67 državah.

Skrivanje premoženja pred regulatorji

Dokumenti izvirajo iz bolj ali manj izpostavljenih branikov finančne tajnosti, kot so Marshallovi otoki, Libanon in karibska država St. Kitts in Nevis. Zatočišča v davčnih oazah sicer privabljajo tiste, ki hočejo svoje premoženje in posle skriti pred regulatorji, preiskovalci in davčnimi uradniki. Skoraj sedem milijonov dokumentov podjetja Appleby in njegovih podružnic obsega obdobje od leta 1950 do leta 2016. Vanje so vključena elektronska sporočila, posojilne pogodbe v milijardnih zneskih in bančni izpiski, ki se nanašajo na vsaj 25.000 podjetij, povezanih z ljudmi v 180 državah.

V dokumentih tudi Slovenci

Tako so dokumenti navrgli na površje milijarderja skladov tveganega kapitala Georgea Sorosa, kanadskega premierja Justina Trudeauja, sicer zagovornika ukrepov zoper tiste, ki se izmikajo davkom s pomočjo davčnih oaz, lastniške deleže v davčnih oazah britanske kraljice Elizabete II. in več kot 120 politikov po vsem svetu. Na površje so privrele naložbe v davčnih oazah britanske kraljice Elizabete II. in jordanske kraljice Nur, jahte in podmornice soustanovitelja Microsofta Paula Allena, naložbe na Kajmanskih otokih ustanovitelja eBaya Pierra Omidyara, deleže pop pevke Madonne v podjetjih za dobavo medicinskih pripomočkov ter deleže pop pevca Bona v podjetju, registriran na Malti, ki je denar vložilo v nakupovalno središče v Litvi. Po pisanju časnika Delo se "Slovenci med 19 skrivnostnimi jurisdikcijami ali oazami, katerih poslovni registri so bili razkriti, najraje odpravijo na Malto". Ta podjetjem v nekaterih okoliščinah omogoča povračilo davka na dobiček in pri lizingu plovil odbitek določenega odstotka DDV-ja.

Mitja Lisjak