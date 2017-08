#MMCdebata: "Mir se ne izplača, mir ni dober za biznis"

67. MMC-debata o grožnjah med ZDA in Severno Korejo

12. avgust 2017 ob 06:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Na svetu ratuje vse preveč predsednikov držav, ki so umsko na stopnji razvajenega otroka," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na besedni spopad med ZDA in Severno Korejo.

Severna Koreja je sporočila, da bo načrt za izstrelitev štirih raket srednjega dosega v vode blizu ameriškega tihomorskega otoka Guam predstavila v nekaj dneh. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Pjongjangu sporočil, naj bo "zelo, zelo živčen", če bo kaj storil ZDA.

#MMCdebata

Severnokorejska vojska trdi, da bo imela celovito akcijo napada na Guam pripravljeno do sredine avgusta, nato pa bo načrt predstavila voditelju Kim Džong Unu, ki ga bo moral odobriti. "Rakete bodo preletele 3.356 kilometrov v 1.065 sekundah in bodo padle v vodo 30-40 kilometrov stran od Guama," je dejal vojaški poveljnik Kim Rak Gjom.

Trump še zaostril besedni dvoboj

Ameriški predsednik Trump je nato v petek še zaostril besedni spopad med ZDA in Severno Korejo. Tvitnil je, da imajo ZDA že pripravljeno orožje, če bo Severna Koreja ravnala nespametno. "Vojaške zmogljivosti so zdaj nameščene, namerjene in nabite, če bo Severna Koreja ravnala nespametno. Upam, da bo Kim Džong Un našel drugo pot," je tvitnil Trump. Severna Koreja ga medtem obtožuje, da je Korejski polotok zaradi njega tik pred jedrsko vojno, poroča BBC.

Pričakovane grožnje Severne Koreje

Besedna vojna med Pjongjangom in Washingtonom je izbruhnila, ko je Varnostni svet Združenih narodov prejšnjo soboto soglasno sprejel resolucijo z novimi sankcijami proti Severni Koreji zaradi njenih raketnih preizkusov. Severna Koreja se je na resolucijo pričakovano odzvala z grožnjami, v medije pa je prišla novica, da ima Severna Koreja dovolj majhno jedrsko konico, da jo lahko namesti na raketo dolgega dosega.

Mitja Lisjak