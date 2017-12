#MMCdebata: "Pripravlja se konflikt, ki bo poskrbel, da bo EU prosperirala naslednjih 50 let!"

82. MMC-debata o Trumpovem priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela

9. december 2017 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Odlična priložnost za Trumpa, da poveča dobiček orožarske industrije v ZDA," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela.

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo priznal Jeruzalem kot izraelsko prestolnico, so na palestinskih območjih izbruhnili protesti, ki so se kmalu sprevrgli v nasilje.

V spopadih med izraelsko vojsko in protestniki je bilo poškodovanih več kot 50 Palestincev, od teh jih je bilo devet ustreljenih s pravimi naboji, sta sporočila palestinsko ministrstvo za zdravje in palestinski Rdeči polmesec.

Preselil tudi veleposlaništvo

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je čas, da ZDA priznajo Jeruzalem kot glavno mesto Izraela. Ukazal je tudi preselitev veleposlaništva ZDA iz Tel Aviva v Jeruzalem. Trump je v govoru dejal, da ima Izrael pravico določiti svoje glavno mesto. Po njegovih besedah bi do te odločitve ZDA zaradi mirovnega procesa morale priti že zdavnaj, je poročal Reuters. Kot je dejal, njegova oznanitev pomeni začetek novega pristopa k izraelsko-palestinskemu konfliktu. Odlaganje priznanja Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela nikakor ni pripomoglo k dosegi miru, je še dejal. Ob tem se ZDA po Trumpovih besedah ne opredeljujejo do zadev, katerih končni status mora biti šele določen, vključno z vprašanjem meja.

"Jeruzalem ne bo prestolnica Izraela"

Prvi protesti so se začeli že v sredo in so se nadaljevali tudi v četrtek. "Jeruzalem ne bo nikoli prestolnica Izraela ne glede na to, kaj pravi Trump," je na protestu v Ramali povedal vidni član palestinskega gibanja Fatah. Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija je odločitev ameriškega predsednika označil za "vojno napoved" in pozval k novi palestinski vstaji. Da bi preprečila množične proteste in morebiten izbruh nasilja, je izraelska vojska že okrepila svojo prisotnost na palestinskih območjih na Zahodnem bregu. Na območje so poslali dodatne bataljone, pa tudi obveščevalce, je po poročanju DPA sporočila vojska.

Mitja Lisjak