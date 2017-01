#MMCdebata: "Trump v treh dneh naredil več za Evropo kot Obama v 8 letih"

45. MMC-debata o prvem tednu predsednikovanja 45. predsednika ZDA Donalda Trumpa

28. januar 2017 ob 06:18

Ljubljana/Washington - MMC RTV SLO

"Zid je zato, da pod njim rov skoplješ in vstopnino pobiraš," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na ukaz Donalda Trumpa o gradnji zidu na meji z Mehiko.

Mineva prvi teden predsedovanja Donalda Trumpa na čelu Združenih držav Amerike. Trump je nemudoma zavihal rokave in začel delo. Držal je obljubo in že v ponedeljek podpisal ukaz o umiku ZDA iz Transpacifiškega partnerstva (TPP), sporazuma o prosti trgovini na območju Tihega oceana.

#MMCdebata

Trump je sicer prvi teden kot 45. predsednik ZDA začel na srečanju z nekaterimi najpomembnejšimi industrialci v Beli hiši. Direktorjem podjetij, kot so Ford, Dow Chemical, Dell Technologies, Tesla in drugi, je dejal, da bi rad davke znižal za od 15 do 20 odstotkov z zdajšnje 35-odstotne ravni obdavčitve. A kot je pojasnil, so mu podjetniki potožili, da so še večja težava kot davki različni predpisi in regulacije. "Mislim, da lahko birokracijo zmanjšamo za 75 odstotkov, morda celo za več," je novi predsednik sporočil poslovnežem v Rooseveltovi sobi.

Zloglasni zid (spet) buri duhove

Seveda pa tudi tokrat brez dvigovanja prahu ni šlo, v središču pozornosti je bil zloglasni zid na meji z Mehiko. Trump je mehiškemu predsedniku Enriqueju Peni Nietu prek Twitterja postavil ultimat, naj ne prihaja na obisk v ZDA, če Mehika ne misli plačati varnostnega zidu na ameriško-mehiški meji. "ZDA imajo z Mehiko 60 milijard dolarjev trgovinskega primanjkljaja. Že od vsega začetka je bila Nafta (sporazum o prosti trgovini med ZDA, Kanado in Mehiko) enostranska pogodba z množično izgubo delovnih mest in podjetij," je na Twitterju zapisal Trump in mehiškega predsednika opozoril, da naj raje odpove obisk v ZDA, če Mehika ni pripravljena plačati za zid na meji. Pena Nieto je obisk ZDA odpovedal. Kot je dejal, "Mehika ne verjame v zidove", ameriške načrte za zid pa "obžaluje". Obenem je poudaril, da se gradnja zidu napoveduje v času, ko se Mehika in ZDA pogovarjajo "o novih pravilih glede sodelovanja, trgovine, vlaganj, varnosti in migracij na severnoameriškem območju."

Spor z mediji glede števila ljudi

Že pred tem se je novi ameriški predsednik spustil v boj z mediji zaradi poročanja o številu ljudi na njegovi inavguraciji. Kot je dejal Trump, je bila med njegovo prisego in govorom množica ljudi vse do washingtonskega spomenika, fotografije pa dokazujejo nasprotno. Kot poroča BBC, se je Trump pritožil, da televizijski posnetki in fotografije njegove inavguracije niso prikazali prave slike. Medtem ko mediji poročajo, da se je zbralo le okoli 250 tisoč ljudi, je Trump dejal, da se je zdelo, da je bilo v petek tam "milijon in pol ljudi". Poleg fotografskih dokazov o relativno skromni obiskanosti Trumpove inavguracije pričajo tudi podatki o uporabi podzemne železnice v Washingtonu, ki je bila precej manjša v primerjavi s prejšnjimi inavguracijami. Marketinško podjetje Nielsen je sporočilo, da je bilo tudi televizijskih ogledov inavguracije manj kot ogledov prvih inavguracij Baracka Obame in Ronalda Reagana.