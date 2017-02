#MMCdebata: "ZDA imajo ogromno moralno dolžnost glede Sirije"

46. MMC-debata o odloku, ki je beguncem začasno prepovedal vstop v ZDA

4. februar 2017 ob 06:27

Ljubljana/Washington - MMC RTV SLO/STA

"Tip vsaj izpoljnjuje obljube, ki jih je dal pred volitvami. Naštejte mi politika, ki je to naredil pri nas," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na Trumpov odlok, s katerim je beguncem začasno prepovedal vstop v ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji petek za nedoločen čas prepovedal vstop beguncem iz Sirije v ZDA, za 120 dni vsem beguncem in za 90 dni državljanom sedmih muslimanskih držav.

#MMCdebata

Združeni narodi so pozvali ZDA, naj ostanejo odprte do beguncev. Potniki iz muslimanskih držav, namenjeni v ZDA, so takoj začutili posledice Trumpovih ukrepov.

Sprejem le tistih, ki bodo globoko ljubili Američane

Trump je tako delno uresničil svojo predvolilno napoved, da bo muslimanom prepovedal vstop v ZDA, dokler ne ugotovi, kaj se dogaja po svetu. Ukrep za zdaj velja za državljane Iraka, Irana, Sirije, Jemna, Sudana, Libije in Somalije. Obenem je s prepovedjo vstopa uvedel tudi verski test, saj je ustreznim agencijam naročil, da lahko tudi v času trajanja prepovedi dovolijo vstop v ZDA državljanom muslimanskih držav, ki so del preganjanih krščanskih manjšin. Svet za ameriško-islamske odnose meni, da bo izvršni ukaz povzročil preglavice ameriškim državljanom v tujini in škodil ugledu ZDA. "Prav nobenega dokaza ni, da so begunci grožnja nacionalni varnosti ZDA. Gre za ukaz, ki temelji na nestrpnosti, ne pa na realnosti," je sporočila pravnica Lena Masri. Trump je izvršni ukaz naslovil kot zaščito države pred radikalnimi islamskimi teroristi. "Nočemo jih tu. Sprejeti hočemo le tiste, ki bodo podpirali našo državo in globoko ljubili naše ljudi," je dejal ob podpisu ukaza.

"Poglejte, kaj se dogaja po Evropi in tudi svetu - obup!"

Trump je dejal, da pri odloku o prepovedi vstopa državljanom sedmih muslimanskih držav ne gre za protimuslimanske ukrepe, temveč za vprašanje domovinske varnosti. "Naša država potrebuje močne meje in ekstremen sistem preverjanja, zdaj. Poglejte, kaj se dogaja po vsej Evropi in tudi svetu - obup," je na Twitterju zapisal ameriški predsednik. "Kristjane na Bližnjem vzhodu množično pobijajo. Ne smemo dovoliti, da se ta grozota nadaljuje!" Kljub temu Američanov njegove besede niso pomirile, še naprej so se po vsej državi zbirali na množičnih protestih. Trumpov sodelavec, nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani, je za Fox News dejal, da prepoved ni povezana z vero, ampak varnostjo. Kot je pojasnil, je Trump sprva ukrep označeval kot prepoved vstopa za muslimane, nato pa je Giulianija, ki je v administraciji odgovoren za iskanje odgovora na naraščanje računalniških vdorov v zasebnem sektorju, pozval, naj zagotovi, da bo prepoved zakonita.