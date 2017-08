Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 69 glasov Ocenite to novico! Policija nadaljuje preiskavo napada, ki je pretresel Španijo. Gre za najhujši teroristični napad po letu 2004, ko je v Madridu umrlo 191 ljudi, več kot 2.000 je bilo ranjenih. Foto: Reuters Na ulici je po dogodku zavladala panika, navzoči so v šoku. Foto: EPA Driss Oukabir je eden od dveh prijetih oseb. Foto: EPA VIDEO Islamska država prevzela... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V terorističnem napadu v Barceloni 13 mrtvih in več kot 100 ranjenih

Trije Slovenci, ki so bili v središču mesta, niso poškodovani

17. avgust 2017 ob 17:31,

zadnji poseg: 18. avgust 2017 ob 00:05

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Okoli 17. ure je kombi zapeljal v množico na ulici La Rambla v središču Barcelone, pri čemer je po zadnjih podatkih umrlo 13 ljudi, ranjenih jih je več kot 100. Odgovornost za teroristični napad je prevzela samooklicana Islamska država.

Za zdaj ni jasno, koliko ljudi je sodelovalo v napadu, katerega poglavitni namen je bil, tako ocenjuje policija, povzročiti čim več žrtev. Policija je kmalu po napadu prijela dva človeka, nekaj po 23. uri pa je na novinarski konferenci sporočila, da nihče od dvojice prijetih, ki so ju prijeli v Ripllu in Alcanarju, ni voznik kombija, ki je izvedel popoldanski napad, sta pa oba z njim povezana. Voznik kombija, ki je po napadu peš zbežal, naj bi bil po navedbah policije domnevno neoborožen. Eden od omenjenih prijetih je maroški državljan, drugi prihaja iz španske enklave Melilla. Po poročanju El Paisa je eden od dveh prijetih osumljencev Driss Oukabir, ki naj bi v kraju Santa Perpetua najel kombi, ki je bil potem uporabljen v napadu. Star je med 20 in 30 let in rojen v Maroku, policija pa je njegovo fotografijo objavila kmalu po napadu.

Dve uri po napadu na La Rambli je policija na varnostni točki v predmestju Sant Just Desvern, potem ko je povozil in ranil policista, ustrelila moškega. Na večerni konferenci so dejali, da ne kaže, da bi bil voznik povezan z napadom v središču mesta.

Policija je ob tem sporočila, da je v noči na četrtek v neki hiši v Alcanarju odjeknila eksplozija, v kateri je umrla ena oseba, ena pa je bila ranjena, in potrdila, da vse kaže, da je bila eksplozija povezana z napadom na La Rambli.

V mestecu Vic je policija medtem odkrila drug kombi, povezan z napadom. Območje zavarovala in vozilo preiskala. Španski mediji poročajo, da so napadalci drugo vozilo najeli za pobeg.

Panika na turistično oblegani ulici

Varnostne službe so takoj po napadu na La Rambli, po katerem je zavladala panika, zaprle več železniških postaj in postaj podzemne železnice v bližini La Ramble. Gre za 1,2 kilometra dolgo ulico skozi središče mesta, kjer se vsak dan giblje na tisoče domačinov in turistov, saj je tam na desetine barov, restavracij in trgovin.

Trije Slovenci niso poškodovani

Po podatkih veleposlaništva v Madridu so bili v središču Barcelone v času napada trije mladi slovenski državljani, ki niso poškodovani ali v nevarnosti. Bili so v nekem nakupovalnem centru, kjer so počakali na nadaljnja navodila policije.

"Tako barbarstvo nas ne bo ustrahovalo"

Medtem se v Španijo zgrinjajo sožalna sporočila iz vsega sveta. Španski kralj Felipe VI. je ostro obsodil teroristični napad. "To so morilci, preprosti kriminalci, ki nas ne bodo terorizirali," je tvitnila kraljeva palača. "Ta strahopetni napad namenoma meri na tiste, ki uživajo življenje in so preživljali čas s prijatelji in družino. Tako barbarstvo nas ne bo ustrahovalo," je v odzivu na napad zapisal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Sožalje so izrazili tudi ameriški predsednik Donald Trump, ruski predsednik Vladimir Putin, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanska premierka Theresa May in drugi.

Gre za najhujši teroristični napad na španskih tleh po 11. marcu 2004, ko je v Madridu v eksplozijah umrlo 191 ljudi, več kot 2.000 je bilo ranjenih.

K. T., J. R.