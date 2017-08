Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 58 glasov Ocenite to novico! Podatki o številu ranjenih in mrtvih so se več ur spreminjali. Foto: EPA Na ulici je po dogodku zavladala panika, navzoči so v šoku. Foto: EPA Driss Oukabir je eden od dveh prijetih oseb. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MMCživo: Teroristični napad v Barceloni: 13 mrtvih in več kot 80 ranjenih

Policija je zaprla območje

17. avgust 2017 ob 17:31,

zadnji poseg: 17. avgust 2017 ob 21:44

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Nekaj minut čez 17. uro je kombi zapeljal v množico na ulici La Rambla, po zadnjih podatkih je umrlo 13 ljudi, ranjenih je več kot 80. Odgovornost za napad, ki ga policija obravnava kot teroristični, je prevzela samooklicana Islamska država.

Zaenkrat ni jasno, koliko ljudi je sodelovalo v napadu. Policija je v povezavi z napadom prijela dva človeka. Dve uri po napadu na La Rambli je v predmestju v streljanju s policijo umrl voznik, ki je skušal zapeljati skozi varnostno točko, pri čemer je povozil dva policista. Zaenkrat ni jasno, ali sta incidenta povezana.

Varnostne službe so takoj po napadu na La Rambli, po katerem je zavladala panika, zaprle več železniških postaj in postaj podzemne železnice v bližini La Ramble. Gre za 1,2 kilometra dolgo ulico skozi središče mesta, kjer se vsak dan giblje na tisoče domačinov in turistov, saj je tam na desetine barov, restavracij in trgovin.

Po poročanju El Paisa je eden od dveh prijetih osumljencev Driss Oukabir, ki naj bi v kraju Santa Perpetua najel kombi, ki je bil potem uporabljen v napadu. Kot poroča BBC, je star med 20 in 30 let, in rojen v Maroku. V mestecu Vic je policija medtem odkrila drug kombi, povezan z napadom. Policija je območje zavarovala in vozilo preiskala. Španski mediji poročajo, da so napadalci drugo vozilo najeli za pobeg.

Gre za najhujši teroristični napad na španskih tleh po 11. marcu 2004, ko je v Madridu v eksplozijah umrlo 191 ljudi, več kot 2.000 je bilo ranjenih.

Veleposlaništvo Slovenije v Madridu je po navedbah slovenskega ministrstva za zunanje zadeve stopilo v stik z lokalnimi oblastmi, da bi ugotovili, ali so med žrtvami napada tudi slovenski državljani.

