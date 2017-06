Množična udeležba na Paradah ponosa v New Yorku in San Franciscu

LGBT "na udaru" Trumpa

26. junij 2017 ob 09:55

New York, San Francisco - MMC RTV SLO/Reuters

Parad ponosa v New Yorku in San Franciscu, mestih, ki sta najbolj povezani z bojem za LGBT pravice, so se v nedeljo udeležile velike množice ljudi.

Parade v New Yorku se je udeležila tudi Chelsea Manning, transspolna vojakinja, ki je zaradi izdajanja zaupnih podatkov ameriškega zunanjega in obrambnega ministrstva v vojaškem zaporu preživela sedem let.

Številni udeleženci shoda so izražali nasprotovanje predsedniku Donaldu Trumpu in nosili transparente z napisom "upri se" in mavrične zastave gibanja za pravice LGBT skupnosti. Newyorški demokratski senator Brad Hoylman je dejal, da so lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci "na udaru" Trumpove administracije.

Kot predsedniški kandidat je Trump sicer obljubljal zaščito za LGBT ljudi, februarja pa je razveljavil vladno smernico iz časa predsednika Baracka Obame, po kateri so transspolni dijaki in študenti lahko izbirali stranišče, ki ga bodo uporabljali. Trump je maja sprejel tudi izvršni ukaz za promocijo verskih svoboščin, ki jih mnogi vidijo kot diskriminatorne.

V New Yorku so bili na paradi posebej izpostavljeni Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) zaradi zgodovinske podpore LGBT pravic, Brooke Guinan, transspolna gasilka v New Yorku in Geng Le, kitajski aktivist za pravice gejev.

Spomin na Stonewall Inn

Pohod se je končal v predelu Manhattna, kjer so leta 1969 izbruhnili neredi po policijski raciji v gejevskem lokalu Stonewall Inn, kar predstavlja prelomnico za gibanje za pravice gejev. Prva parada ponosa v New Yorku se je odvila naslednje leto.

Medtem je bilo v San Franciscu precej manj proti-Trumpovskih transparentov, vzdušje pa je bilo bolj zabavno. 18-letna udeleženka je dejala, da dogodek razume kot zabavo, ne politični protest. Kljub temu čuti, da se razmere za istospolno usmerjene slabšajo. Ljudi se ves čas pretepa, je dejala.

Parada je potekala tudi v Seattlu, kjer se je zbralo več sto ljudi. Župan mesta, Ed Murray, je prvi odkriti homoseksualec na tem položaju, parade pa se je udeležil s svojim možem. Skupina protestnikov je blokirala parado za pol ure. Na tla so se usedli v protest proti policijskemu uboju temnopolte Charleene Lyles pred tednom dni. Aretacij ni bilo, je sporočila policija.

B. V.