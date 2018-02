Množični obračun med prebežniki v Calaisu

V mestu od 550 do 600 prebežnikov

1. februar 2018 ob 22:02

Calais - MMC RTV SLO, STA

V dveh izgredih med prebežniki v Calaisu na severu Francije je bilo skupno ranjenih najmanj 13 ljudi, štirje od njih so v kritičnem stanju s strelnimi ranami.

Francoski notranji minister Gerard Collomb je na družbenem omrežju Twitter napovedal, da bo nemudoma odpotoval v mesto ob Rokavskem prelivu, da se seznani z razmerami na terenu.

Prvi izgred je izbruhnil po deljenju hrane v bližini bolnišnice v Calaisu, kjer se je spopadlo okoli sto prebežnikov, oboroženih s koli in kamni.

Drugi izgred je izbruhnil okoli pet kilometrov stran, kjer je od 150 do 200 prebežnikov iz Afrike, oboroženih s koli, skušalo napasti okoli 20 afganistanskih prebežnikov. Posredovala je policija. Vzrok za nasilje za zdaj ni znan.

Calais je že več let zbirališče prebežnikov, ki želijo nezakonito priti v Veliko Britanijo. Oktobra 2016 so francoske oblasti tam porušile ogromno nezakonito migrantsko naselje, znano kot Džungla, še prej pa iz njega izselile okoli 6.000 prebežnikov, a v mesto še vedno prihajajo novi in novi prebežniki. Po podatkih tamkajšnjih oblasti jih je v mestu trenutno med 550 in 600.

G. V.