Množični protesti proti Puigdemontovemu prijetju so se sprevrgli v nasilje

Puigdemont danes pred sodnikom v Schlewigu

26. marec 2018 ob 09:53

Barcelona - MMC RTV SLO

Na protestih, ki so sledili prijetju nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, je izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ranjenih okoli sto ljudi.

Na ulicah Barcelone se je zbralo okoli 50.000 ljudi. Policija je izstrelila opozorilne strele in proti protestnikom uporabila pendreke, ko so nekateri protestniki vanjo metali jajca, steklenice in pločevinke. V nasilju je bilo ranjenih več kot 92 ljudi, med njimi je 23 policistov. Najmanj štiri protestnike so prijeli.

Sedem ljudi je bilo ranjenih na manjšem zborovanju v mestu Lleida zahodno od Barcelone in eden v kraju Tarragona.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je v pozivu na regionalni televiziji pozval k miru. "Ne dvomim, da bo katalonska družba delovala kot vedno, z nenasiljem," je dejal.

"Zahtevamo, da Nemčija ne izroči Puigdemonta Španiji za zločin, ki je bil izmišljen v politične namene," so sporočili iz gibanja Katalonska narodna skupščina (ANC), ki je pozvalo k protestom. Mnogo protestnikov je nosilo napise, na katerih je v nemščini pisalo "Osvobodite našega predsednika. Ne bodite sostorilci".

Puigdemont danes pred sodnika

Puigdemonta so v nedeljo prijeli v Nemčiji na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdala Španija. Nekdanji katalonski predsednik je bil na poti iz Finske v Bruselj. Špansko vrhovno sodišče je v petek izdalo mednarodne priporne naloge za 13 vodilnih zagovornikov samostojnosti. Sodili jim bodo zaradi upora, grozi pa jim do 30 let zapora.

Puigdemonta bo danes zaslišal sodnik občinskega sodišča v Schlewigu, ki bo preverjal njegovo identiteto. O njegovem priprtju bo odločilo višje deželno sodišče v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein, o morebitni izročitvi španskim organom pa generalno tožilstvo.

K. T.