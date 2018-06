Množični protesti v ZDA: "Družine morajo ostati skupaj"

Kam bodo oblasti nameščale otroke po koncu ločevanja?

30. junij 2018 ob 19:15,

zadnji poseg: 30. junij 2018 ob 20:26

Washington - MMC RTV SLO, STA

Po vseh ZDA potekajo množični protesti proti priseljenski politiki Donalda Trumpa, ki je 2.342 otrok nasilno ločila od svojih staršev. Protestniki sporočajo, da družine spadajo skupaj.

Na protestih pričakujejo več deset tisoč ljudi. Skupno je pod geslom Družine morajo ostati skupaj načrtovanih 630 demonstracij v 50 zveznih državah, s katerimi želijo poslati jasno sporočilo Trumpu. Predsednika znova ni v prestolnici, saj igra golf v Bedminstru blizu New Yorka.

Predsednik je medtem tudi pohvalil ameriško imigracijsko in carinsko službo (ICE), ki je odigrala ključno vlogo pri ločevanju družin. "Opravljate fantastično delo za varnost, s katerim odstranjujete najhujše kriminalne elemente. Kakšen pogum!" je po poročanju BBC-ja sporočil zaposlenim.

Trumpova administracija je tudi napovedala, da bodo v prihodnje celotne družine namestili v pripore, kar je sprožilo proteste demokratov in tudi dela republikancev.

Trump se je konec junija vdal pritisku javnosti in prekinil politiko ločevanja otrok priseljencev od svojih staršev. Otroke so namestili po celotnih ZDA, pogosto več tisoč kilometrov stran od priporov, kjer so zaradi nezakonitega prihoda zaprti njihovi starši. Kritiki opozarjajo, da je Trump z odlokom le prepovedal ločevanje družin, ni pa storil ničesar za združevanje teh družin.

Ta teden je to namesto njega odredilo zvezno sodišče v Kaliforniji, ki je naročilo, da morajo biti družine združene v 30 dneh, vendar okoli 2.000 od skupno 2.342 otrok še ni bilo združenih s svojimi starši, poroča BBC.

Aretacije 600 žensk

Proteste, za katere se pričakuje, da bodo največji protesti proti imigracijski politiki ZDA, je podprlo tudi več zvezdnikov, med njimi igralki Julianne Moore in Natalie Portman. Že v četrtek so oblasti pridržale 600 žensk, med njimi igralko Susan Sarandon, ki so proti imigracijski politiki protestirale pred ameriškim senatom.

ZDA so zaradi zakonskih pravil celo začasno odpovedale politiko "nične tolerance", ki jo je aprila uvedel pravosodni minister ZDA Jeff Sessions, po kateri so vse polnoletne tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo, obravnavali kot kriminalce in jih kazensko preganjali.

Kam z otroki po 20 dneh?

V skladu s sodno odločitvijo iz leta 1997 otrok priseljencev v priporu namreč ne smejo zadrževati več kot 20 dni, medtem ko postopki proti nezakonitim priseljencem v ZDA pogosto trajajo mesece ali celo leta. Pravosodno ministrstvo je zato v petek od zveznih sodnih oblasti zahtevalo spremembo omenjene sodne odločitve.

Čez 20 dni od Trumpovega izvršnega ukaza o koncu ločevanja, podpisanega 20. junija, bo spet nastala težava, kam z otroki, ki jim jih ne bo uspelo združiti z družinami, in kam z otroki, ko bo preteklo 20 dni od (po novem) skupne namestitve otrok in staršev v pripor, ko bo "nična toleranca" znova začela veljati.

J. R.