Takole je potres "ujel" vozilo. Foto: Reuters

Močan potres prebivalce Aljaske pognal na ulice in povzročil veliko škodo

Nastala je velika gmotna škoda

1. december 2018 ob 11:52

Anchorage - MMC RTV SLO, STA

Aljasko je stresel močan potres z magnitudo 7, ki mu je sledilo več manjših popotresnih sunkov. K sreči potres ni zahteval žrtev, je pa povzročil precejšnjo gmotno škodo in na ulice pognal številne prestrašene prebivalce.

Središče prvega potresnega sunka je bilo 12 kilometrov severno od največjega mesta Aljaske Anchorage, ki ima 300.000 prebivalcev, pet minut kasneje pa ga je stresel še popotresni sunek, kažejo navedbe ameriške geološke službe. Na jugu Aljaske, na otoku Kodiak, kjer je istoimensko mesto s 6100 prebivalci, se je samodejno sprožil alarm pred cunamijem, ljudje so začeli bežati na višje ležeča območja, a so jim kmalu sporočili, da ni nevarnosti visokih valov, in so se vrnili domov.

Del avtoceste do letališča v Anchorageu se je povsem porušil, potres pa je povzročil več prometnih nesreč v širšem območju mesta. Nekaj nesreč se je zgodilo v mestu Wasilla severno od Anchoragea, kjer je nekoč vladala županja Sarah Palin. Nekdanja republikanska podpredsedniška kandidatka je tvitnila, da ji je potres nekoliko poškodoval hišo.

V Anchorageu so pokala okna trgovin in lokalov, nekaj zgradb je dobilo razpoke, zmanjkovalo je elektrike, pokvarjeni semaforji so povzročali prometno zmedo.

Zaradi potresa so za več ur zaprli letališče, ker so evakuirali nadzorni stolp. Na delo so se odpravile inšpekcijske ekipe več kot 1000 kilometrov dolgega naftovoda. Guverner države Bill Walker je razglasil območje naravne nesreče, v Anchoragu pa so za morebitne brezdomce odprli konvencijski center.

Aljaska je rekorder v ZDA po potresih, saj jih na leto doživi povprečno 40.000. Država ima rekord po največjem potresu v zgodovini ZDA, in sicer je bilo to leta 1964, ko je treslo 120 kilometrov vzhodno od Anchoragea z močjo 9,2 stopnje po Richterju. V potresu in cunamiju, ki je sledil, je takrat umrlo 130 ljudi.

K. T.