Močan potres prizadel Tajvan

Otok leži na stičišču dveh tektonskih plošč

6. februar 2018 ob 21:22

Tajpej - MMC RTV SLO, STA

Vzhod Tajvana je prizadel potres z magnitudo 6,4, ki je v priljubljenem turističnem pristaniškem mestu Hualien zahteval najmanj dve življenji, več kot sto ljudi je ranjenih.

Gre za zadnjega v vrsti potresov, ki so jih v preteklih dneh zaznali v regiji.

Premier William Lai je povedal, da sta v potresu v mestu Hualien umrla dva človeka, 114 ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje.

Po podatkih gasilcev so se v mestu porušile ali bile poškodovane najmanj širi zgradbe. Nekaj se jih je močno nagnilo. Med drugim se je porušil 11-nadstropni hotel Marshal. Pod njegovimi ruševinami naj bi bili po podatkih vlade ujeti trije ljudje, in ne 30, kot so sprva poročali tamkajšnji mediji. Že med potresom so iz hotela evakuirali 116 gostov.

Porušila se je tudi 12-nadstropna stanovanjska stolpnica, od koder naj bi številne stanovalce rešili. Zaradi potresa je ponekod moten cestni promet, več kot 700 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike.

Žarišče potresa je bilo 18,3 kilometra severno od Hualiena na globini 10 kilometrov, je sporočila tajvanska seizmološka agencija. Potres so zaznali ob 23.50 po krajevnem času, čutili pa so ga po celotnem Tajvanu.

Potres je sledil več kot stotim šibkejšim potresom, ki so jih čutili v preteklih treh dneh. Zgodil se je natanko dve leti po tem, ko je potres z isto magnitudo v mestu Tainan na jugu Tajvana zahteval več kot 100 življenj.

Tajvan leži na stičišču dveh tektonskih plošč, zaradi česar so potresi pogosti.

Najhujši potres v zadnjih desetletjih je z magnitudo 7,6 otok prizadel septembra 1999. Umrlo je okoli 2.400 ljudi.

G. V.