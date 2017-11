Morilec iz Teksasa leta 2012 pobegnil iz psihiatrične bolnišnice

Umrlo je 26 ljudi

8. november 2017 ob 07:44

San Antonio - MMC RTV SLO

26-letni Američan Devin Kelley, ki je v nedeljo izvedel strelski pohod v baptistični cerkvi v Teksasu, je leta 2012 pobegnil iz psihiatrične bolnišnice.

Kelleyja so v bolnišnico poslali po odločbi vojaškega sodišča, potem ko so ga obsodili zaradi nasilja nad nekdanjo ženo in njenim sinom. Takrat je bil še član ameriških zračnih sil. "Ves čas je ljudem grozil s smrtjo, svoje grožnje pa je skušal nad svojimi nadrejenimi v vojski tudi uresničiti," so sporočili policisti s postaje v El Pasu, kjer so ga po begu iz ustanove junija leta 2012 tudi prijeli. Policisti so takrat še dejali, da je Kelley "predstavljal grožnjo sebi in drugim". Zaradi obsodbe ne bi smel več posedovati orožja, a te prepovedi ni upošteval.

Kelley je v času, ko je bil še član letalskih sil, skušal v oporišče tudi pretihotapiti orožje. Delal je v skladišču v vojaškem oporišču Holloman v Novi Mehiki.

Leto dni po pobegu iz bolnišnice, konec leta 2012, so ga za eno leto poslali tudi v vojaški zapor. Po prestani kazni se je preselil v Kolorado, kjer je bil kaznovan zaradi mučenja psa. Znova se je poročil in se preselil v Teksas, v mesto New Braunfels.

Ustrelil se je v glavo

Preiskovalci ameriškega zveznega urada (FBI) skušajo odkleniti Kelleyjev telefon, če bi na njem morda našli kakšne podatke ali fotografije, s katerimi bi lažje razumeli nagib za njegovo dejanje. Kot je znano, je 26-letnik v nedeljo opoldne vstopil v cerkev v kraju Sutherland Springs blizu San Antonia, ki ima okoli 400 prebivalcev, in začel streljati. Umrlo je 26 ljudi, 20 je bilo ranjenih. Napadalca so našli mrtvega v avtomobilu nekaj kilometrov proč od prizorišča napada, s strelom v glavo si je sodil sam. Ob napadu je imel pri sebi puško in dve pištoli.

Preiskovalci sklepajo, da je napadalec pokol izvedel zaradi spora v družini, saj je poslal več grozečih sporočil svoji tašči, ki je občasno hodila v omenjeno cerkev. Tašče ni med žrtvami.

Do pokola je prišlo le nekaj tednov po napadu v Las Vegasu, najbolj smrtonosnem streljanju v ameriški zgodovini, v katerem je umrlo 58 ljudi. Po njem so se znova razplamtele polemike o (pre)lahkem dostopu do orožja.

