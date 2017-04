Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Steve Stephens se je ustrelil med begom pred policijo. Foto: Reuters Motiv za umor ni znan, Stephens pa naj bi bil depresiven in razburjen, ker naj bi imel težave z zaročenko, obenem pa je zabredel v igralniške dolgove. Foto: EPA Sorodne novice Policija v Clevelandu na lovu za morilcem s Facebooka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Morilec s Facebooka naredil samomor

Motiv za umor še ni znan

18. april 2017 ob 19:36

Cleveland - MMC RTV SLO/STA

Državna policija Pensilvanije je sporočila, da se je Steve Stephens, ki je v nedeljo v Clevelandu posnetek umora objavil na Facebooku, v torek sam ubil.

Policija je skušala 37-letnega Stephensa ustaviti v okrožju Erie na severozahodu zvezne države Pensilvanije, nedaleč od meje z Ohiom. Najprej je uspel pobegniti, po krajšem lovu pa se je ustrelil. Lov za morilcem se je v ponedeljek razširil na celotno ozemlje ZDA, policije pa so dobivale številna lažna obvestila o zločincu, za katerim je bila razpisana nagrada 50.000 dolarjev.

V Clevelandu je v nedeljo ubil 74-letnega Roberta Godwina, zločin pa objavil na Facebooku. Medtem je podjetje že uvedlo postopek notranje revizije glede objave škodljivih vsebin. Motiv za umor Godwina še ni pojasnjen, vendar pa naj bi bil Stephens depresiven ali razburjen, ker je zabredel v igralniške dolgove in zaradi domnevnih težav z zaročenko.

Na Facebooku napovedal, da bo nekoga ubil

Stephens je najprej na Facebooku objavil videoposnetek z napovedjo, da bo nekoga ubil. Potem je našel na ulici Godwina, pristopil do njega, mu povedal ime ženske ter dodal, da je ona razlog, zaradi katerega se to dogaja. Nato je žrtev ustrelil v obraz in pobegnil v neznano.

Tudi ta video je objavil na družbenem omrežji, kot tudi tretjega, v katerem priznava dejanje in mimogrede še več kot deset umorov, čeprav policija za te trditve ni našla nobenega dokaza. Na posnetku morilec še razlaga, da mu je počil film, ker se je prejšnji teden zbudil in ugotovil, da ne more več vzdržati.

Ženska je Joy Lane, s katero je Stephens živel več let. V sporočilu televiziji CBS je izrazila začudenje, saj naj bi bil Stephens zelo dober do nje in njenih otrok, pa tudi vsemi drugimi ljudmi. Razlog za zločin ji ni znan. Stephens je bil socialni delavec oziroma svetovalec za zaposlitev. Pomagal je mladim pri iskanju službe, predvsem tistim, ki so imeli težave z zakonom ali v družini. Leta 2015 naj bi razglasil osebni stečaj.

T. J.