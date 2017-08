Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Niels Högel, obraz si je zakril z mapo, je očitno umoril vsaj 90 bolnikov, verjetno pa še več. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Morilska sla Nielsa H. zahtevala življenja vsaj 90 pacientov

Najhujši serijski morilec v Nemčiji

28. avgust 2017 ob 16:06

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški zdravstveni tehnik, ki že prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi dveh umorov bolnikov, je dodatno osumljen umorov skupaj 90 pacientov.

40-letni osumljenec, Niels Högel, je osumljen, da je bolnikom vbrizgal smrtonosno dozo zdravila, ki povzroči odpoved srca ali srčno-žilnega sistema. Preiskovalci so pojasnili, da je "medicinskega brata" k zavržnim dejanjem gnala želja po pohvali kolegov zaradi uspešnega oživljanja bolnikov, ki jih je pred tem zastrupil. Högel je zločine zagrešil v bolnišnicah Delmenhorst in Oldenburg od leta 2000 naprej.

Vodja preiskovalcev Arne Schmidt je sporočil, da so izkopali in analizirali več kot 130 trupel, doslej pa so našli dokaze o skupaj 90 umorih. Še najmanj toliko primerov pa ne morejo več dokazati, saj so bila številna trupla kremirana.

Februarja 2015 obsojen na dosmrtno zaporno kazen

Högel je bil leta 2008 obsojen na sedem let in pol zapora zaradi poskusa umora, potem ko je poskušal bolniku dati preveli odmerek zdravil. Februarja 2015 je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora dveh bolnikov in dveh poskusov umora. Tožilstvo je sicer domnevalo, da je Högel ubil še veliko več ljudi, a je vložilo obtožnico le za tri umore, da bi lažje dokazalo primer.

Med sojenjem je psihologu priznal, da je na kliniki v Delmenhorstu ubil 30 ljudi, zdravilo pa je vbrizgal vsaj 60 pacientom. Če bo Högel spoznan za krivega vseh teh umorov, se bo uvrstil med najhujše serijske morilce v Nemčiji po drugi svetovni vojni.

A. V.