Moskva obtožbe glede zastrupitve Skripala označila za "groteskno provokacijo"

Rusija zahteva opravičilo

4. april 2018 ob 12:01,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 18:18

Haag/Moskva/Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Predstavniki Velike Britanije in Rusije so na izrednem zasedanju izvršnega odbora Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) izmenjali ostre besede glede zastrupitve nekdanjega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčere Julije.

Zasedanje za zaprtimi vrati v Haagu je zahtevala Rusija, ker od Velike Britanije ni mogla pridobiti gradiva o napadu. Moskva je na zasedanju tudi zahtevala sodelovanje v preiskavi primera, so iz več virov izvedele tuje tiskovne agencije.

Predstavniki Velike Britanije so vztrajali, da za napadom na Skripala stoji Rusija. Njeno zahtevo za skupno preiskavo primera so označili za perverzno in ocenili, da gre za manever, s katerim naj bi odvrnili pozornost z vprašanja.

Na drugi strani so ruski predstavniki poudarili, da so obtožbe o vpletenosti Rusije v napad "groteskna provokacija, ki so jo zakuhale britanske in ameriške varnostne službe".

"Washington obseden z neobstoječo rusko grožnjo"

"Kar se tiče groteskne provokacije s Skripalovima, ki so jo zakuhale britanske in ameriške obveščevalne službe, številne evropske države ne sledijo Londonu in Washingtonu, temveč hočejo videti, kaj se je zgodilo," je dejal vodja ruske obveščevalne službe SVR Sergej Nariškin.

Nariškin je še dejal, da je za Washington boj proti neobstoječi ruski grožnji postal prava obsesija, primerljiva z obdobjem hladne vojne. "Dosegel je takšne razsežnosti in razvil takšne nesmiselne značilnosti, da je čas, da govorimo o vrnitvi mračnih časov hladne vojne," je poudaril.

Rusija je tudi vztrajala, da je pripravljena sodelovati. "Mislimo, da je to nujno, da bi zagotovili rešitev te težave v okviru mednarodnega prava," je tvitnilo rusko veleposlaništvo na Nizozemskem.

Ruske oblasti so medtem sporočile, da bodo izgnale enega madžarskega diplomata kot odgovor na odločitev madžarskih oblasti, da izženejo enega ruskega diplomata zaradi zastrupitve Skripala. "V odgovor na neprijazno in nerazumno zahtevo Madžarske za izgon ruskega diplomatskega uslužbenca na podlagi britanskih nedokazanih obtožb na račun Rusije v t. i. aferi Skripal je Rusija uslužbenca madžarskega veleposlaništva razglasila za persono non grata," so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Ob tem so na zunanje ministrstvo poklicali madžarskega veleposlanika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Zahod podpira Veliko Britanijo

Predstavniki zahodnih držav so na zasedanju znova potrdili podporo Veliki Britaniji v primeru Skripal. "EU zavrača podtikanja Rusije na račun držav članic," je s srečanja tvitnila kanadska veleposlanica Sabine Nolke. Oglasili so se tudi v Berlinu. Nemčija je dejala, da "se še naprej strinja z oceno Velike Britanije, da je Rusija verjetno odgovorna za zastrupitev Skripala". "Nič se ni spremenilo," je dejala predstavnica nemške vlade Ulrike Demmer.

Po navedbah ruskih diplomatov pa je 14 članic izvršnega sveta OPCW-ja podprlo stališče Moskve. Izvršni odbor ima sicer 41 članic.

Diplomatski predstavnik, ki ni želel biti imenovan, je za francosko tiskovno agencijo AFP ozračje na zasedanju opisal kot težko in povedal, da se bo srečanje nadaljevalo. Povedal je še, da je v skladu s pravili organizacije za preiskavo pristojna Velika Britanija, OPCW pa pri tem nudi tehnično pomoč in deluje povsem neodvisno.

Iz OPWC-ja so pozneje sporočili, da pričakujejo, da bo poročilo laboratorijske preiskave v primeru Skripal pripravljeno prihodnji teden. Dodali so, da bodo poročilo takrat predali Veliki Britaniji, ki je že napovedala, da bo poročilo dala na voljo tudi drugim državam članicam OPCW-ja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kremelj zahteva opravičilo Therese May

Kremelj zaradi britanskih obtožb, da je Skripala in njegovo hčer Julijo na začetku marca v Salisburyju zastrupila Rusija, zahteva opravičilo britanske premierke Therese May. London pa je ruski predlog o skupni britansko-ruski preiskavi dogodka označil kot "sprevrženega".

Medsebojnemu obtoževanju Rusije in Velike Britanije v primeru Skripal ni videti konca. "Njihova teorija v nobenem primeru ne bo nikoli potrjena, ker je ni mogoče potrditi," je izjavil Putinov predstavnik Dmitrij Peskov in dodal: "Britanski zunanji minister, ki je obtoževal predsednika Putina, in britanska premierka bosta morala nekako pogledati v oči kolegom iz Evropske unije. Na neki način se bosta morala opravičiti ruski strani. To bo gotovo dolga zgodba, ta nesmisel je šel predaleč," je še povedal Peskov, ki spremlja Putina na obisku v Turčiji.

Laboratorij: Ne moremo dokazati izvora strupa

Britanske oblasti trdijo, da je zelo verjetno, da za napadom na Skripala in njegovo hčerko Julijo z živčnim strupom novičok 4. marca v britanskem Salisburyju stoji Rusija. Moskva obtožbe odločno zavrača. Britanski zunanji minister Boris Johnson je prst uperil neposredno v Vladimirja Putina rekoč, da je zelo verjetno on ukazal napad.

Iz britanskega vojaškega laboratorija, v katerem so analizirali živčni strup, pa so v torek sporočili, da ne morejo dokazati, da je bila snov izdelana v Rusiji. Britansko zunanje ministrstvo je medtem po poročanju ruskega portala rt.com izbrisalo zapis na Twitterju z dne 22. marca, v katerem so izrecno zapisali, da so strokovnjaki iz laboratorija Port Down jasno povedali, da je bil strup proizveden v Rusiji. To je, kot poroča Deutsche Welle, v intervjuju dejal tudi Johnson. Marca je tako britanski minister dejal, da so mu v laboratoriju "kategorično" potrdili, da je vir strupa Rusija.

A. P. J., B. V.