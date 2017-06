Moskva: Policija razgnala protivladne protestnike

Rusi praznujejo dan Rusije

12. junij 2017 ob 13:22,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 17:44

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ruska policija je z gumijevkami pregnala protivladne protestnike v Moskvi in jih več kot 100 aretirala. Pred protestom je bil pridržan tudi opozicijski voditelj Aleksej Navalni.

Na poziv Navalnega k protestu se je odvzalo več tisoč ljudi, ki so vzklikali "Rusija brez Putina" in "Rusija bo svobodna". Protesti so potekali tudi v drugih mestih po državi. Reuters, ki se sklicuje na očividce, poroča, da je policija v Moskvi aretirala več kot 100 ljudi, več deset protestnikov pa je bilo pridržanih na podobnih demonstracijah v Sankt Peterburgu. Ruski mediji naj bi proteste pri poročanju spregledali.

Že pred protestom v Moskvi je bil pridržan tudi sam Navalni. "Aleksej je bil aretiran pri vhodu v blok. Naši načrti se ne bodo spremenili," je na Twitterju sporočila Julija Navalna, Aleksejeva žena. Mestne oblasti so organizatorje protesta proti korupciji namreč opozorile, naj brez dovoljenja oblasti ne pripravljajo shodov, saj da neodobreni shodi le izzivajo nasprotnike.

Navalni spremenil prizorišče

41-letni Navalni je v nedeljo sporočil, da bo zborovanje v Moskvi potekalo na drugem prizorišču, ker mestne oblasti organizatorjem na prvotno določenem kraju, Prospektu akademika Saharova, niso dovolile postaviti odra in ozvočenja. "Odpovedujemo zborovanje na Prospektu Saharova in ga selimo na Tversko ulico," je sporočil Navalni. Omenjena ulica je glavna prometnica do Kremlja.

Moskovske oblasti so odločitev označile za provokacijo, policija pa je opozorila, da na Tverski ulici poteka druga prireditev, zato bi lahko tam nastala prevelika gneča.

Obsodili so ga na 15-dnevno zaporno kazen

Navalni je podoben protest organiziral že 26. marca, ko se je na ulicah ruskih mest zbralo na desettisoče ljudi, predvsem mladih. Oblasti so samo v Moskvi aretirale več kot tisoč ljudi. Že ob začetku protesta so prijeli Navalnega in ga obsodili na 15-dnevno zaporno kazen. Navalni je v preteklosti že napovedal, da namerava prihodnje leto nastopiti na predsedniških volitvah in tako izzvati predsednika Vladimirja Putina. Spomladi so ga sicer zaradi poneverb pri trgovanju z lesom obsodili na pet let pogojne zaporne kazni ter denarno kazen, zato njegova kandidatura ni gotova.

Po poročanju ruskih medijev se je v Novosibirsku zbralo okoli 3.000 ljudi, manjši protesti pa so potekali tudi v Krasnojarsku, Kazanu, Tomsku, Vladivostoku in številnih drugih mestih. Ruske oblasti so sicer izdale dovoljenje za demonstracije v okoli 180 mestih. Največji zborovanji pričakujejo v Moskvi in Sankt Peterburgu.

Državni praznik - dan Rusije

V Rusiji je sicer danes praznik - dan Rusije, s katerim se spominjajo sprejetja deklaracije o suverenosti leta 1990. Predsednik Vladimir Putin bo ob tej priložnosti podelil državna odlikovanja in priredil sprejem v Kremlju, na različnih prireditvah pa skupno pričakujejo več milijonov ljudi. Za red in varnost bo samo v prestolnici skrbelo 10.000 policistov.

A. P. J., B. V.