Moskva (še) ni sprejela Trumpovega vabila: "Počakali bomo, da se poleže prah"

Prvi odziv Kremlja po tednu dni

24. julij 2018 ob 18:07

Moskva - MMC RTV SLO

Moskva po negativnih odzivih v ZDA glede vrha Trump-Putin v Helsinkih še vedno ni sprejela povabila ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Iz Kremlja so sporočili le to, da bosta imela voditelja še veliko priložnosti za snidenje.

Novica o tem, da je Donald Trump naročil svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu, naj povabi ruskega predsednika Vladimirja Putina v Washington, je popolnoma presenetila ameriškega nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Dana Coatsa. Ameriški vrhovni vohun je imel pogovor za ameriško televizijo MSNBC v živo in voditeljica mu je navrgla informacijo, nakar se je nasmejal in začel zmajevati z glavo ter dejal le: "Kaj? Daj, povej še enkrat. No, to bo še zanimivo."

Bolton je vabilo za novo srečanje med voditeljema res predal Rusiji, a se ta več kot teden po zgodovinskem vrhu v Helsinkih na vabilo še vedno ni odzvala.

Putinov svetovalec Jurij Ušakov je zdaj molk Moskve presekal z izjavo, da se Washington in Moskva strinjata, da bi se voditelja morala znova sestati, da je bil vrh v Helsinkih uspešen, da pa Rusija ni začela s pripravami na novo srečanje.

Ušakov: Zdaj je modro počakati

"Po vrhu v Helsinkih zdaj vemo, kakšno je splošno mnenje glede tega srečanja," je dejal Ušakov medijem. "Menim, da bi bilo zdaj modro počakati, da se prah poleže in se lahko o vseh odprtih vprašanjih pogovarjamo na poslovne nivoju. A ne še zdaj."

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina je dodal, da obstajajo tudi "druge možnosti za srečanje," pri čemer je imel v mislih prihajajoči vrh G20, ki bo konec novembra v Argentini. "Morda pa bodo še kakšni drugi mednarodni dogodki na katerih se lahko Putin in Trump sestaneta," je bil jasen.

Trump se po vrhu s Putinom v domovini sooča z ostrimi kritikami. Številni mu očitajo izdaje interesov ZDA, saj je med drugim na skupni novinarski konferenci s Putinom javno podvomil v ugotovitve ameriških obveščevalcev o vpletanju Rusije v volitve v ZDA leta 2016. Trump je sicer ta spodrsljaj kasneje zanikal in dejal, da se mu je zareklo. Po vrhu je nato podal še več spornih izjav in nato brez vednosti sodelavcev ruskega predsednika povabil še na obisk v ZDA.

K. Št.