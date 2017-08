Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sodišče so po strelskem spopadu evakuirali. Foto: Reuters VIDEO Streljanje na moskovskem... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moskva: Trije mrtvi v strelskem spopadu na sodišču

Ranjeni štirje pripadniki varnostnih sil in dva obtoženca

1. avgust 2017 ob 16:59

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na moskovskem sodišču je prišlo do oboroženega spopada med varnostnimi silami in petimi obtoženci, člani kriminalne združbe, ki jih je policija spremljala v sodno dvorano.

Med prevozom z dvigalom je pet obtožencev policistom v dvigalu odvzelo orožje. Po besedah odvetnika obtoženih je v prostorih sodišča sledil strelski obračun, v katerem so bili med poskusom pobega ubiti trije obtoženci.

Dva obtoženca, dva policista in pripadnik ruske narodne garde so ranjeni, sta sporočila tiskovna predstavnika moskovske policije Tatjana Petrova in tiskovni predstavnik ruske narodne garde Jevgenij Kubiškin.

Peterica je bila obtožena 17 umorov med leti 2012 in 2014. Kriminalno združbo, katere člani so bili, so ruski mediji po računalniški igri Grand Theft Auto poimenovali kar tolpa GTA, saj so na območju Moskve umorili več motoristov.

