Most na Pelješac bodo gradili Kitajci

Projekt naj bi bil končan v štirih letih

13. januar 2018 ob 11:13

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Največji infrastrukturni projekt na Hrvaškem, 420 milijonov vreden most na polotoku Pelješac, od tega bo EU zanj namenil 357 milijonov evrov, bo gradil kitajski konzorcij China Road and Bridge Corporation.

Poleg Kitajcev sta se za posel potegovala avstrijski Strabag in italijanski Astaldi. Hrvaški premier Andrej Plenković je po razkritju novice o izbranem ponudniku dejal, da ni bilo nobenih pritiskov na Zagreb, ker so se odločili za kitajske izvajalce, ob tem pa je poudaril, da bo z uresničitvijo projekta država končno dobila trdno cestno povezavo z južno Dalmacijo. Gradnja mostu bo prvi tovrstni gradbeni projekt kitajskih podjetij v EU-ju, poročajo hrvaški mediji.

Gradnja štiripasovnega mostu, dolgega 2,4 kilometra in visokega 55 metrov, naj bi se začela še letos, potekala pa bo v treh fazah. Najprej bodo gradili most na polotok, nato pristopne ceste do mostu ter na koncu obvoznico pri Stonu, ki je na stičišču Pelješca s celino. Projekt naj bi bil končan najpozneje leta 2022.

Projektu zaradi nerešenega spora o meji med Hrvaško in BiH-om ostro nasprotuje bošnjaški član predsedstva BiH-a Bakir Izetbegović, ki je prepričan, da bi BiH z mostom izgubil možnost za dostop do odprtega morja. Pri svojih zahtevah za ustavitev projekta je ostal osamljen, saj za najvišje srbske in hrvaške predstavnike gradnja mostu ni sporna.

K. T.