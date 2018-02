Mueller zaradi vmešavanja v volitve vložil obtožnice proti 13 ruskim državljanom

Obtoženci naj bi s podatki Američanov pridobili ponarejena vozniška dovoljenja

16. februar 2018 ob 19:32

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 20:50

Washington - MMC RTV SLO, STA

Posebni ameriški tožilec Robert Mueller je zaradi vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016 vložil obtožnico proti 13 ruskim državljanom in trem ruskim podjetjem.

Mueller Ruse obtožuje "zarotništva, da bi vplivali na politični in volilni proces v ZDA, vključno s predsedniškimi volitvami leta 2016". Obtoženi naj bi zaroto, kako vplivati na ameriške volitve, kovali že od leta 2014, poroča BBC.

Trije med njimi so obtoženi telekomunikacijske prevare, pet pa kraje identitete, je razkril posebni tožilec, ki preiskuje rusko vmešavanje v volitve, na katerih je zmagal zdajšnji predsednik Donald Trump.

"Obtoženci so se pretvarjali, da so Američani in ustvarili lažne ameriške profile, s katerimi so upravljali strani na družbenih omrežjih in skupinah, prek katerih so privabljali ameriško občinstvo," po poročanju BBC-ja piše v obtožnici. Obtoženci naj bi upravljali mnogo računov na Twitterju in sistematično merili doseg objav ter razvijali strategije za večjo učinkovitost.

"V operacijah so se ukvarjali predvsem z obveščanjem o pogubnih podatkih za Hillary Clinton in sramotenjem drugih kandidatov, kot sta Ted Cruz in Marco Rubio, podpirali pa so Bernia Sandersa in Donalda Trumpa," je sporočil Mueller.

Obtoženci naj bi pridobili ponarejene vozniške

Obtoženci naj bi uporabili številke zdravstvenega zavarovanja in rojstne datume dejanskih državljanov ZDA, s katerimi so odprli račune pri sistemu za spletno plačevanje Paypal in pridobili ponarejena vozniška dovoljenja.

Po Trumpovi izvolitvi naj bi obtoženci organizirali politične shode v Trumpovo podporo. Glede na obtožnico naj bi nekemu ameriškemu državljanu plačali, da je za shod zgradil železno kletko, drugemu pa, da je v njej nosil preobleko Hillary Clinton v zaporniški uniformi.

Po razkritju, da Facebook sodeluje pri preiskavi, naj bi obtoženci začeli uničevati dokaze o vmešavanju. Nadzorovali naj bi tudi več sto elektronskih naslovov ameriških ponudnikov in prek njih kontaktirali z mediji, prek katerih so želeli promovirati svoje dejavnosti, še piše v obtožnici.

Tožilstvo: Ni dokaza o vplivanju na izid volitev

Namestnik vrhovnega tožilca ZDA Rod Rosenstein je medtem sporočil, da obtožnice sicer kažejo na to, da so Rusi želeli "sejati razdor" v ZDA, vendar ni dokazov, da je vmešavanje vplivalo na izid volitev.

Med obtoženimi je ruski podjetnik Evgenij Prigožin, ki je po poročanju Reutersa sporočil, da se zaradi obtožnice ne vznemirja. "Američani so zelo čustveni, naj vidijo hudiča," naj bi sporočil po poročanju ruske tiskovne agencije RIA.

Kremelj ni seznanjen z obtožnicami

Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je medtem sporočil, da še niso seznanjeni z ameriškimi obtožnicami proti ruskim državljanom. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva je medtem trditve v vmešavanje označila za absurdne.

Američan priznal trgovanje z bančnimi računi

Ameriški državljan Richard Pinedo je medtem priznal krivdo za trgovanje s številkami bančnih računov med letoma 2014 in 2017.

J. R.