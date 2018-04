Münster: Kombi v množico ljudi, trije mrtvi, več ranjenih

Identiteta napadalca še ni znana

7. april 2018 ob 17:13,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 19:52

Münster - MMC RTV SLO, Reuters

V mestu Münster na severozahodu Nemčije je kombi zapeljal v množico ljudi. Po zdajšnjih podatkih so umrli trije ljudje, najmanj 20 je ranjenih, med njimi več huje. Voznik kombija se je v vozilu ustrelil, njegova identiteta še ni znana.

Kombi je zapeljal na vrt gostilne Grosser Kiepenkerl, ki je priljubljena med turisti in kjer je bilo veliko gostov.

"Ob 15:27 je vozilo zapeljalo v zunanji del restavracije. Trije ljudje so umrli, 20 je poškodovanih, šest med njimi huje," je sporočil tiskovni predstavnik policije in dodal, da se je voznik ustrelil v vozilu.

Identiteta voznika še ni znana, tudi ne motiv incidenta. Preiskovalci preučujejo možnost, da so drugi osumljenci pobegnili z območja, čeprav za to nimajo dokazov, je sporočil tiskovni predstavnik.

Nemška policija je zavarovala območje in ljudi pozvala, naj se ga izogibajo.

Incident se je zgodil natanko leto dni po napadu s tovornjakom v Stockholmu, v katerem je uzbekistanski privrženec skrajne skupine Islamska država ubil pet ljudi.

Nemška vlada izreka sožalje

Nemška vlada je sporočila, da so v mislih z žrtvami in svojci, poroča Deutsche Welle. Žalost ob dogodku in sožalje svojcem sta izrazila nemški notranji minister Horst Seehofer in pravosodna ministrica Katarina Barley in pozvala k preiskavi. Sožalje je izrazila tudi parlamentarna voditeljica socialdemokratov Andrea Nahles.

Münster je eno pomembnejših univerzitetnih mest v Nemčiji. Skupaj ima okoli 300.000 prebivalcev, od tega jih je okoli 50.000 študentov.

J. R.