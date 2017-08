Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Nižje ležeči deli Mumbaji so povsem poplavljeni. Foto: Reuters V Mumbaju je zaradi dežja obtičalo na desettisoče ljudi. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Poplave zaradi monsunskega deževja sprožile evakuacije v Mumbaju

Mumbaj: Monsunske poplave zahtevale šest smrtnih žrtev

Mesto je obstalo

30. avgust 2017 ob 13:30,

zadnji poseg: 30. avgust 2017 ob 18:33

Mumbaj - MMC RTV SLO, Reuters

Zaradi monsuna so poplave zajele tudi Indijo, še posebej zahod države. V Mumbaju, kjer živi 19 milijonov ljudi, je po do zdaj znanih podatkih umrlo šest ljudi, med njimi dva otroka. Oblasti so v mestu, kjer je življenje popolnoma obstalo, razglasile rdečo, najvišjo stopnjo ogroženosti.

V Mumbaju, indijskem finančnem središču, je včeraj padlo toliko monsunskega dežja kot ga po navadi v vsem letu. Pod vodo so številne ulice in ceste, obstala sta tudi železniški in letalski promet, oblasti so odredile zaprtje šol in javnih uradov, v mestu je obtičalo na desettisoče ljudi.

Evakuirali so zgolj prebivalce nižje ležečih predelov tega obalnega mesta, kjer je količino vode na ulicah povečala še plima. Razmere so se danes sicer nekoliko izboljšale.

Čeprav vremenoslovci napovedujejo, da bo v prihodnjih dneh ponovno deževalo, pa za zdaj ne kaže, da bo vodna ujma tako huda kot leta 2005. Takrat je v poplavah v barakarskih naseljih, kjer živi polovica prebivalcev mesta, umrlo 500 ljudi, poroča Guardian.

VIDEO Pod vodo tudi Mumbaj v Indiji

B. R., J. R.