Shhaidehovi ni uspelo, Grindeanuju je

Nova vlada bo imenovana 4. januarja

30. december 2016 ob 18:15

Bukarešta - MMC RTV SLO

Romunski predsednik Klaus Iohannis je sprejel kandidaturo Sorina Grindeanuja za novega romunskega premierja.

43-letni Grindeanu, po izobrazbi matematik in nekdanji namestnik župana Temišvara, je druga izbira za mandatarja romunskih socialdemokratov (PSD), potem ko je Iohannis brez obrazložitve zavrnil Sevvil Shhaideh, po veroizpovedi muslimanko.

"Zjutraj sem dobil SMS, v katerem je bilo napisano le: Srečno - Klaus Iohannis," je povedal Grindeanu.

Dragnea pogojno obsojen na dve leti

Vodja socialdemokratov Liviu Dragnea je dejal, da bi morala biti nova vlada imenovana v sredo. Dragnea je bil lani zaradi kršitev referendumske zakonodaje obsojen na pogojno kazen dveh let zapora, zato tudi ne sme postati premier.

Socialdemokrati so na parlamentarnih volitvah 11. decembra prepričljivo zmagali, saj so dobili kar 45 odstotkov glasov volivcev. V predvolilni kampanji so volivcem obljubili povečanje javne porabe in ekonomsko varnost. A analitiki opozarjajo, da bi to lahko vodilo do proračunskega primanjkljaja, ki bi presegel tri odstotke BDP-ja.

A. V.