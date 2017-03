Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lani je zaradi snežnih plazov v Avstriji umrlo 17 ljudi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na avstrijskem Tirolskem snežni plaz zahteval življenja štirih smučarjev

Lani v avstrijskih Alpah umrlo 267 ljudi

15. marec 2017 ob 19:10

Dunaj - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Na zahodu Avstrije je snežni plaz zahteval življenja štirih smučarjev, ostale štiri pa so rešili s helikopterjem.

Nesreča se je zgodila blizu hriba Jochgrubenkopf na 2450 metrih nadmorske višine. Plaz se je sprožil, ko je bila območju skupina osmih smučarjev.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, so umrli štirje švicarski turni smučarji.

Štirje smučarji so se sami rešili in na pomoč poklicali reševalce, ki so nato sprva našli trupla treh smučarjev. Četrtega so skušali izkopati izpod snega in ga nato našli mrtvega pod 12 metri snega.

V avstrijskih Alpah je lani umrlo 267 ljudi, od tega 17 zaradi snežnih plazov, kažejo avstrijski uradni podatki.

Gregor Valenčič