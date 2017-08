Na avstrijski gori umrlo pet alpinistov, domnevno nemških državljanov

V Italiji umrla dva alpinista

27. avgust 2017 ob 14:19,

zadnji poseg: 27. avgust 2017 ob 18:33

Zell am See,Trento - MMC RTV SLO, STA

V avstrijskih gorah se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrlo pet ljudi, en človek pa je huje poškodovan. Na severu Italije sta v gorah umrla dva človeka, sedem je poškodovanih.

Nesreča na 2.813 metrov visoki gori Mannlkarscharte blizu letovišča Zell am See se je zgodila, ko je enemu od alpinistov zdrsnilo na zaledenelem strmem pobočju, s seboj pa je v globino potegnil še ostale člane naveze.

Kot je novinarjem pojasnil vodja reševalne operacije Martin Reichholf, je skupina drsela 200 metrov po ledeni in skalnati strmini, nato pa padla čez pečino. Reichholf je opozoril, da je bil na območju do nedavnega ledenik, zato se pobočje pogosto kruši.

Nesrečo je prva opazila skupina planincev, ki je bila od 30 do 50 metrov za skupino, ki je padla v globino. Dva od plezalcev naj bi po navedbah očividcev skušala ustaviti navezo s cepini, a jima ni uspelo.

V reševalni akciji je po besedah vodje reševalcev Rdečega križa Antona Voithoferja sodelovalo pet helikopterjev. Poškodovanega planinca, ki je v kritičnem stanju, so prepeljali v bolnišnico v Schwarzachu.

Do zdaj so identificirali enega od ponesrečencev, 34-letnega Nemca iz Bavarske. Reševalci zato domnevajo, da so vse smrtne žrtve in tudi preživeli nemški državljani.

Gre za najhujšo nesrečo v avstrijskih gorah letos.

Gorska nesreča tudi na severu Italije

Na gori Presanella na severu Italije se je danes dopoldne ponesrečila skupina planincev. Dva sta umrla, sedem jih je poškodovanih, potem ko se je strgala njihova naveza in so padli v globino, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Na kraj nesreče so reševalci prispeli z več helikopterji.

Po poročanju agencije ANSA so planinci iz italijanskega mesta Brescia, okoliščine nesreče pa še niso znane.

B. V., J. R.