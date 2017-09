Na Baliju 135.000 ljudi zapustilo domove zaradi opozoril o izbruhu ognjenika

Zalog hrane in vode je dovolj

Po opozorilih, da bi lahko ognjenik Agung vsak čas izbruhnil, je na indonezijskem otoku Bali skoraj 135.000 ljudi zapustilo svoje domove in zavetišče poiskalo v začasnih evakuacijskih centrih.

Iz ognjenika uhaja bel dim, na območju pa se tresejo tla, poroča Reuters. Že prejšnji teden je bila stopnja nevarnosti zaradi ognjenika povišana na najvišjo. Od takrat je več deset tisoč vaščanov zapustilo domove pod ognjenikom.

Evakuiranci so nastanjeni v šotorih, šolskih telovadnicah in vladnih poslopjih v sosednjih vaseh. Zalog hrane, vode, zdravil in ostalih potrebščin je sicer dovolj, a ljudje se bojijo, da bo dolgo čakanje povsem zmotilo njihova življenja.

40-letni kmet je dejal, da se boji, da bo lava uničila njegovo hišo in kmetijo. "Če bo hiša uničena, ne vem, kako bom spet začel. Ne vem, kje bodo spali moji otroci in zdaj lahko le molim."

Oblasti sporočajo, da je okoli 30.000 glav živine na območju okoli ognjenika, ki je v nevarnosti, trudijo pa se preseliti tudi živali, saj predstavljajo pomemben vir dohodka za številne prebivalce.

Ognjenik Agung je zadnjič izbruhnil leta 1963. Takrat je umrlo več kot 1.000 ljudi. Starejša ženska, ki je preživela takratni izbruh, je dejala, da so bila navodila za evakucija tokrat izdana precej bolj zgodaj.

Kakšne bodo posledice za turizem?

Bali je znan po svojih plažah in templjih. Lani ga je obiskalo skoraj pet milijonov ljudi, predvsem iz Kitajske, Avstralije in Japonske. Nekateri turisti pa so začeli razmišljati o drugi destinaciji, potem ko je več držav, tudi Singapur in Avstralija, izdalo opozorila o tveganju zaradi ognjenika.



Oddelek za turizem na Baliju je skušal turiste v četrtek pomiriti in sporočil, da leti potekajo normalno. Kot so sporočili, je otok varen, razen območja okoli ognjenika. V zadnjih letih so oblaki pepela zaradi izbruhov ognjenika prizadeli turizem na Baliju in drugih delih Indonezije. Leta 2016 je bilo tako motenih na stotine domačih in mednarodnih letov, ko je izbruhnil ognjenik na otoku Lombok blizu Balija.

