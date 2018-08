Na Bavarskem odprli sidrne centre, v katerih bo azilni postopek hitrejši

Za zdaj so predvideni v sedmih mestih

1. avgust 2018 ob 12:23

München - MMC RTV SLO, STA

Na Bavarskem so začeli delovati sporni sidrni centri za prebežnike, ki so ena ključnih točk migracijskega načrta nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja.

Njihov glavni namen je pospešiti azilni postopek in izgon oziroma vračanje tistih tujcev, ki nimajo pravice ostati v Nemčiji. V centrih naj bi bilo nastanjenih od 1.000 do 1.500 ljudi.

Seehoferjeve zahteve, da se prebežniki zavračajo že na nemško-avstrijski meji, so junija v Nemčiji zanetile hudo politično krizo in ogrozile dolgoletno zavezništvo med krščanskimi demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel in Krščansko-socialno unijo (CSU), ki jo vodi Seehofer.

Naporna pogajanja

Merklovi je spor mukoma uspelo zgladiti z dogovorom, v skladu s katerimi bodo prosilce za azil, ki bodo v Nemčijo vstopili iz Avstrije, zadržali v centrih, v katerih bodo preverili njihov status. S tem je kanclerki koalicijo, v kateri so poleg CDU-ja in CSU-ja tudi socialdemokrati (SPD), uspelo obdržati pri življenju.

Bavarska, kjer domuje CSU in kjer bodo jeseni deželne volitve, se načrta drži in ga je danes začela uresničevati. V sedmih okrajih v tej zvezni deželi tako obstoječe tranzitne centre oziroma sprejemne ustanove začenjajo preoblikovati v sidrne centre. V teh centrih bodo navzoči tako predstavniki nemškega urada za migracije in begunce (Bamf), agencije za delo, urada za mladino kot tudi pravosodnega in zunanjega ministrstva. Kratka pot med vsemi temi predstavniki oblasti naj bi pospešila postopke.

Centri bodo stali v krajih Donauwörth, Zirndorf, Regensburg, Deggendorf, Schweinfurt, Bamberg in Manching.

Opozicija: Gre za taborišča za deportacije

Sidrni centri nikakor niso brez kritik in druge zvezne dežele so njihovo vzpostavitev ali preložile ali pa takšno politiko nasploh zavračajo. V Baden-Württembergu so tako na primer v torek dali vedeti, da nimajo načrtov za preoblikovanje obstoječih sprejemnih centrov v sidrne.

Kritične so tudi organizacije za pomoč beguncem, pravice otrok in predstavniki cerkva, prav tako opozicija. Takšni centri so po njihovem mnenju taborišča za deportacije, vodili bi lahko v getoizacijo migrantskih skupnosti.

A. P. J.