Na britanskih lokalnih volitvah pridobili konservativci

UKIP doživel hud poraz

5. maj 2017 ob 17:13

London - MMC RTV SLO

V Veliki Britaniji so v Angliji, Walesu in na Škotskem potekale lokalne volitve, na katerih so največ pridobili konservativci na račun laburistov in UKIP-a.

Konservativci so tako prevzeli nadzor nad 11 novimi sveti v Angliji in Walesu, dobro pa jim kaže tudi na Škotskem, kjer so povečali število svojih predstavnikov. Laburisti, ki so med drugim izgubili večino v mestnem svetu v Glasgowu, so nad izidi volitev pet tednov pred parlamentarnimi volitvami razočarani.

Evroskeptična in protipriseljenska stranka UKIP, sicer goreča zagovornica izstopa Velike Britanije iz EU-ja, je izgubila 136 mestnih svetnikov, BBC pa poroča, da se že širijo trditve, da stranka izgublja vpliv.

Upad UKIP-a koristil konservativcem

Profesor politike na Univerzi Strathclyde v Glasgowu John Curtice je po poročanju BBC-ja dejal, da so se konservativci na volitvah odrezali najbolje vsaj od leta 2008. Kot kaže, je prav njim najbolj koristil Upad podpore UKIP-u, je dodal. Upad podpore so doživeli tudi Liberalni demokrati, ki so izgubili več kot 30 sedežev.

Konservativci opozarjajo, da uspeh na lokalnih volitvah še ne pomeni tudi uspeha na predčasnih parlamentarnih, ki bodo 8. junija. Obrambni minister Michael Fallon je tako dejal, da je izid "zelo opogumljajoč", zanikal pa je, da imajo zmago na parlamentarnih volitvah že v žepu.

B. V.