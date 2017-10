Na čelu Kitajske še naprej stara garda voditeljev

Ši bi lahko vodil drfžavo tudi po letu 2022

25. oktober 2017 ob 08:18

Peking - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kongres kitajske komunistične partije se je končal s predstavitvijo novih članov stalnega odbora politbiroja, med katerimi pa poznavalci pogrešajo očitnega naslednika predsednika Ši Džinpinga.

Ši, ki je na oblast prišel na kongresu pred petimi leti, je bil potrjen še za en petletni mandat na čelu partije. Tokratni kongres se bo zapisal v zgodovino po tem, da so njegovo ime in njegovo misel o socializmu s kitajskimi značilnostmi vključili v partijski statut in tako postavili ob bok ustanovitelju moderne Kitajske Mao Cetungu ter tvorcu gospodarskih reform Deng Šjaopingu.

Kot poroča dopisnik RTV-ja iz Pekinga naj bi to dejstvo tudi na simbolični ravni dokazovalo, da ostaja Kitajska zvesta idejam marksizma in leninizma oziroma enopartijske države in diktature proletariata.

Na 19. kongresu so izvolili novo sestavo 25-članskega politbiroja in njegovega sedemčlanskega stalnega komiteja, ki vodi državo in partijo. Od dosedanjih članov sta v najvišjem vodstvu ostala samo predsednik Ši in predsednik vlade Li Kečjang, ostalih pet članov pa je novih in po mnenju analitikov sodi v staro gardo kitajskih voditeljev, saj so vsi starejši od 60 let. Vsi veljajo za Šijeve zveste privržence in njegove najbližje sodelavce. Med njimi je tudi podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo Vang Jang, ki je bil pred tremi leti na obisku v Sloveniji.

Ši kot Mao in Deng

Glede na to, da v novem sestavu stalnega komiteja ni politika, ki bi bil mlajši oziroma rojen po letu 1960 analitiki ocenjujejo, da Ši še ni izbral svojega naslednika, ker bi to omajalo njegovo avtoriteto. Po besedah Lipuščka je očitno njegov namen ostati v vrhu kitajske politike, tudi po koncu njegovega drugega predsedniškega mandata. Tako bo lahko kot nekdaj Mao in kasneje Deng, če bo potrebno, iz ozadja prestola usmerjal tok kitajskega razvoja.

Ši in Li sta bila prvič imenovana v stalni odbor politbiroja leta 2007 na 17. partijskem kongresu, kar je bil znak, da bosta čez pet let nasledila takratnega predsednika Hu Džintaa in premierja Ven Džjabaa. Tokrat so mnogi pričakovali, da bo Ši imenoval njegovega varovanca Šena Minerja in Huja Čunhuja, ki sta starejša od 50 let, a mlajša od 60 let, s čimer bi bila primerna za naslednika na čelu države in vlade. Toda ob predstavitvi novih članov je bilo jasno, da se Ši ni odločil o svojem nasledniku in nasledniku Lija.

V sodobni kitajski zgodovini so voditelji bili na čelu države deset let oziroma dva petletna mandata, vendar bi lahko Ši tehnično tudi po letu 2022 ostal na čelu partije in vojske. Njegov prvi petletni mandat je zaznamoval znaten razvoj države, modernizacija in naraščanje vpliva v svetu. Na drugi strani mu očitajo krepitev avtoritarnosti, cenzure in zatiranja človekovih pravic.

Ši se je proslavil tudi s kampanjo proti korupciji, med katero je bilo sankcioniranih milijon partijskih uslužbencev, s čimer je med prebivalci še utrdil podobo novega vetra sprememb, medtem ko so nekateri v tem videli notranjo čistko političnih nasprotnikov.

