Na Danskem prepoved zakrivanja obraza na javnih mestih

Napovedani so protesti

1. avgust 2018 ob 13:25

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Na Danskem je začela veljati prepoved zakrivanja obraza na javnih mestih, ki prepoveduje nošenje burke, nikabov, balaklav pa tudi smučarskih mask, ki pokrivajo celoten obraz, obraznih mask in lažnih brad.

Na Danskem, ki šteje 5,7 milijona prebivalcev, naj bi si glede na poročilo iz leta 2010 popolnoma zakrivalo obraz okoli 200 žensk.

Uveljavitev prepovedi bodo spremljali protesti, ki so med drugim napovedani v Københavnu in Aarhusu. Protestniki naj bi si na demonstracijah zakrili obraz, policija pa je sporočila, da jih ne bo kaznovala. "Demonstracije se razumejo kot del svobode izražanja in svobode združevanja," je dejal predstavnik policije in dodal, da kazni tvegajo udeleženci protestov, ki bodo obraz imeli zakrit že na poti na demonstracije oziroma ob odhodu z njih.

Že ob sprejetju zakona so kritiki, med njimi Amnesty International, opozarjali, da bo prepoved vodila v kriminalizacijo žensk zaradi izbire oblačila.

Podporniki prepovedi na drugi strani poudarjajo, da bo zakon omogočil boljšo integracijo muslimanskih priseljencev v dansko družbo.

Za kršilce denarna kazen

Kršilci zakona tvegajo denarno kazen v vrednosti 1000 kron (134 evrov), če bodo kršitev ponavljali, pa bo kazen višja. Četrta kršitev in vse sledeče bodo posameznika stale 10.000 kron (1.340 evrov).

Nejasen zakon?

Prepoved sicer izključuje zaščitne maske, prav tako so izjema zimska oblačila, kot so rute in šali, ter pustne oziroma karnevalske maske. To očitno povzroča nekaj zmede, saj je vodja danskega policijskega združenja ClausOxfeldt komentiral, da smernice niso dovolj podrobno izdelane. Predstavniki policijskega združenja in vodstva policije se bodo zato septembra sešli na sestanku, na katerem bodo ocenili, kako se je prepoved uveljavljala v prvem mesecu.

Danska ni prva evropska država, ki se je odločila za tovrstno prepoved. Omejitve glede zakrivanja obraza v javnosti so med drugim že uvedli v Avstriji, Belgiji in Franciji.

A. P. J.