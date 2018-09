Na demonstracijah skrajne desnice v Chemnitzu najmanj 18 ranjenih

Skrajna desnica protestira že več dni

2. september 2018 ob 13:15,

zadnji poseg: 2. september 2018 ob 15:00

Chemnitz - MMC RTV SLO, STA

Med novimi protesti skrajnih desničarjev v Chemnitzu je prišlo do spopadov med udeleženci protesta in njihovimi nasprotniki, v katerih je bilo po podatkih policije ranjenih najmanj devet ljudi.

Policija je sporočila, da je ovadila 37 ljudi, nekaj zaradi uničevanja tuje lastnine, nekaj zaradi nasilništva in upiranja aretaciji, nekaj pa tudi zaradi uporabe prepovedanih simbolov.

V Chemnitzu na vzhodu Nemčije se je v soboto zbralo 8.000 podpornikov skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), islamofobnega gibanja Pegida in skrajnodesničarske skupine Pro Chemnitz.

Njihove proteste je sprožil uboj 35-letnega Nemca kubanskega rodu, zaradi česar je policija kot osumljenca pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Nasprotniki skrajnih desničarjev tem očitajo, da uboj 35-letnika izkoriščajo za spodbujanje sovraštva do migrantov in beguncev.

Pohod preprečili protiprotestniki

Protestniki so vzklikali "mi smo narod" in "Merklova mora oditi". Na protiprotestih pa se je zbralo okoli 3.000 nasprotnikov skrajne desnice, ki so pozivali k miru in proti ksenofobiji. Hkrati pa so skrajnim desničarjem preprečili pohod po mestu.

Med skupinama je prišlo do prerivanj in pretepov. Policija je morala večkrat posredovati. Pri tem je uporabila tudi vodni top, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Za nadzor med demonstracijami je skrbelo kar 1.800 policistov. Policistom v Chemnitzu so na pomoč prišli tudi kolegi iz drugih nemških zveznih dežel. Večina udeležencev demonstracij v Chemnitzu je sicer območje zapustila mirno.

Napad na 20-letnega Afganistanca

S policije so sporočili, da je bil ločeno od protestov v mestu napaden Afganistanec. Napadli naj bi ga štirje zamaskiranci, 20-letnik je bil pri tem lažje poškodovan.

Policija preiskuje tudi domnevni napad na skupino, ki jo je vodil poslanec nemških socialdemokratov (SPD) Sören Bartol. Ta je na Twitterju zapisal, da je njegovo skupino iz Marburga, ko so čakali na avtobus, "napadla skupina nacijev". Uničili so jim vse zastave stranke in tudi njih fizično napadli, je zapisal poslanec.

B. V.