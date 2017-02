Na deset tisoče ljudi v Mehiki protestiralo proti Trumpovi politiki

Protesti v več kot 20 mestih

13. februar 2017 ob 07:27

Ciudad de México - MMC RTV SLO

V več mestih po Mehiki je več deset tisoč ljudi protestiralo proti politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa na področju priseljevanja in načrtom za gradnjo zidu med državama.

Protestniki so se zbrali v okoli dvajsetih mehiških mestih, organizatorji protestov pa so dejali, da so želeli posredovati sporočilo, da je Mehika združena proti Trumpu, poroča BBC. Na enem od transparentov je tako pisalo: "Hvala, Trump, da si združil Mehiko." V glavnem mestu Ciudad de México so se ljudje zbrali na glavni aveniji, številni so bili oblečeni v belo in imeli mehiške zastave. Proteste so podprle številne univerze, poslovna združenja in civilnodružbene organizacije.

Trump obljublja gradnjo zidu na meji med ZDA in Mehiko, ob tem pa napoveduje celo, da bo zid plačala Mehika. Mehiški predsednik Enrique Peña Nieto je večkrat zavrnil to možnost. "Mehika ne verjame v zidove," je dejal. Mehiški predsednik je zaradi Trumpovega vztrajanja, da Mehika plača gradnjo zidu preklical svoj obisk Washington 31. januarja.

Trump je sicer že sprejel izvršni ukaz za gradnjo "neprehodne fizične pregrade" vzdolž meje. Zid je po njegovih besedah nujno potreben, da ustavijo, kot je dejal, porast prihoda nezakonitih priseljencev iz Srednje Amerike "brez primere". Na velikem delu meju zid oziroma ograja sicer že obstajata.

Mehiko strašijo tudi izgoni

Ameriški predsednik pa napoveduje tudi izgon ljudi, ki v ZDA živijo brez potrebnih dokumentov. Skupaj jih je po neuradnih podatkih okoli 11 milijonov. Zaradi tega so v strahu tudi številni Mehičani v ZDA. Nekateri mehiški protestniki so poudarjali, da ne smemo pozabiti, da ameriško družbo sestavljajo ravno priseljenci.

Poleg zidu in izgona nezakonitih priseljencev Trump napoveduje tudi gospodarske ukrepe zoper Mehiko, ki jo krivi za izgubo delovnih mest v ZDA. Med drugim je napovedal uvedbo visokih uvoznih davkov za mehiške izdelke. Mehika 80 odstotkov svojih izdelkov izvaža v ZDA. Leta 2015 je bila vrednost izvoza skoraj 300 milijard ameriških dolarjev, poroča Al Džazira.

Ljudje, ki so se zbrali na ulicah, so ob tem kritizirali tudi mehiškega predsednika Enriqueja Peña Nieto, za katerega pravijo, da je neuspešen v boju proti korupciji in da mu ni uspelo zmanjšati nasilja v državi.

B. V.