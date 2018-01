Na Dunaju od 8.000 do 10.000 ljudi protestiralo proti plesu skrajne desnice

Prvi predsednik svobodnjakov je bil nacist

27. januar 2018 ob 10:51

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Na Dunaju se je v petek zvečer odvil tradicionalni "ples akademikov", ki ga organizira skrajno desna Avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ), proti njemu pa je potekal protest proti rasizmu in razgradnji socialne države.

Po oceni policije je protestiralo 8.000 ljudi, avstrijski časnik Der Standard pa je poročal o 10.000 protestnikih. Protest je minil mirno, aretacij ni bilo. Plesa, ki velja za shajališče skrajno nacionalističnih študentskih skupin, ki so blizu svobodnjakom, se je letos udeležilo približno 3.000 gostov, tudi predsednik FPÖ-ja in novi avstrijski vicekancler Heinz-Christian Strache. Gostje so na prizorišče zaradi protestov prišli v policijskem spremstvu.

Medtem ko so protestniki opozarjali na rasizem udeležencev dogodka, pa je Strache nastop izkoristil za ostro obsodbo tako antisemitizma, totalitarizma kot rasizma. Tabor svobodnjakov se je po njegovih besedah od nekdaj boril proti totalitarnim sistemom. "Tako mi to razumemo. In kdor ne deli tega razumevanja, pri nas ni dobrodošel," je dejal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Spomnimo, prvi predsednik stranke, ustanovljene leta 1956, je bil Anton Reinthaller, nekdanji nacistično funkcionar in častnik SS-a.

Za škandal je nedavno poskrbelo besedilo pesmi ene od avstrijskih študentskih bratovščin, ki po poročanju Deutsche Welleja hvali naciste in holokavst. Podpredsednik omenjene bratovščine je bil vodilni kandidat FPÖ-ja za deželne volitve v Spodnji Avstriji Udo Landbauer. Ta se je od besedila sicer distanciral, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ob robu plesa sicer vsako leta potekajo protesti, letos pa je bilo udeležencev več kot lani, saj so svobodnjaki decembra vstopili v vlado na Dunaju in si v njej zagotovili nekaj ključnih položajev, med drugim ministrstva za obrambo, notranje in zunanje zadeve. Avstrijska vlada je edina zahodnoevropska vlada, v kateri sodeluje skrajna desnica, poroča BBC.

B. V.