Na Dunaju od jeseni prvi slovenski dvojezični vrtec

Za letos razpisanih 10 mest

10. april 2018 ob 12:30

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Dvajset slovenskih družin se je udeležilo informativnega dneva prvega slovenskega dvojezičnega vrtca na Dunaju, ki bo svoja vrata odprl jeseni.

Vrtec bo sprva deloval v okviru zasebnega vrtca Schmetterling, otroci bodo vključeni v že obstoječe nemško-angleške skupine, dodatno pa bo za njih vsak dan skrbela tudi slovenska vzgojiteljica. Letos je za otroke razpisanih skupno deset mest v skupini do treh let ter od treh do šest let. Prijave potekajo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 27. aprila.

Tričetrtinski delež finančnega prispevka staršev bo pokrilo neprofitno društvo Iniciativa za slovenski vrtec, ki denar zbira z donacijami, del stroškov pa bo pokrilo mesto Dunaj. Starši bodo tako vsak mesec plačali 70 evrov za posamičnega otroka, kar je primerljivo s prispevkom v dunajskih javnih vrtcih.

Zbranim na informativnem dnevu se je pridružila tudi slovenska veleposlanica na Dunaju, ki je v nagovoru izrazila priznanje pobudnikom in podporo veleposlaništva.

K. T.