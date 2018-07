Na Filipinih v tednu dni ubili tri župane - del Dutertejeve "vojne proti drogam"?

Predsednik vodi seznam osumljenih županov

7. julij 2018 ob 20:00

Manila - MMC RTV SLO, Reuters

Filipine v zadnjih dneh pretresajo umori županov in občinskih delavcev. Od začetka t. i. vojne proti drogam predsednika Rodriga Duterteja je bilo ubitih že 15 županov oz. podžupanov.

Odkar je Duterte po prihodu na oblast leta 2016 uvedel izjemno stroge ukrepe proti preprodajalcem in uživalcem drog, je bilo ubitih več tisoč ljudi, med njimi tudi 15 županov oziroma podžupanov. Varnostne oblasti za predsednika vodijo tudi poseben seznam z vsemi župani in občinskimi delavci, za katere sumijo, da so povezani s preprodajo drog.

Zadnji trije umori županov oz. podžupanov so se zgodili v zadnjem tednu. V ponedeljek je neznani napadalec ustrelil župana mesta Tanuan City. Antonio Halili je leta 2016 v luči predsednikovih ukrepov na ulicah mesta priredil celo parado vseh aretiranih osumljencev preprodaje, vendar se je kljub temu znašel na Dutertejevem seznamu, ki je parado označil za zvijačo, s katero naj bi želel preslepiti policijo. Županova hči je po umoru zanikala domnevno povezanost očeta s preprodajalci.

V torek je strelec iz motornega kolesa pokončal župana mesta Generala Tinio Ferdinanda Boteja. Policija sicer trdi, da umor ni bil povezan s preprodajo drog.

Zadnji umor se je zgodil v soboto, ko so v mestu Cavite, ki je južno od prestolnice Manila, neznanci s streli iz terenskega vozila ubili namestnika župana mesta Trece, Alexandra Lubigana. Motiv in identitete oboroženih oseb pri najnovejšem ubijanju še vedno potekajo, je povedal glavni nadzornik policije Edward Carranza.

Tiskovni predstavnik predsednika Harry Roque je dejal, da se morajo "zaskrbljujoči incidenti, povezani z lokalnimi politiki", končati, policija pa si mora prizadevati, "da bi dosegla dno tega najnovejšega zločina".

Več tisoč ubitih osumljenih preprodajalcev

Vse od leta 2016, ko so po Dutertejevem odloku dobili obsežnejša pooblastila in dobili dovoljenje za neovirano streljanje na osumljence preprodaje, je policija po uradnih podatkih ubila 4.200 ljudi, za katere so sumili, da so preprodajalci oziroma odvisniki od drog. Še nekaj tisoč več so jih s streli ubili neznanci, oblasti pa krivdo za umore uradno pripisujejo spopadom med rivalskimi tolpami.

Skupine za človekove pravice policiji tudi očitajo, da gre pri umorih za načrtovane usmrtitve. Policija očitke zavrača in trdi, da so morali silo uporabiti zaradi nasilnega vedenja osumljencev.

