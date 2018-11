Na Floridi znova volilni zapleti in novo štetje glasovnic

V obeh tekmah za las slavil republikanec

11. november 2018 ob 09:31

Miami - MMC RTV SLO, STA

Oblasti na Floridi so odredile ponovno štetje glasovnic torkovih vmesnih volitev, saj se je razlika med kandidatoma tako na volitvah za guvernerja kot za senatorja Floride zmanjšala na le nekaj tisoč glasov.

Ponovno štetje glasovnic je na podlagi veljavne zakonodaje odredil državni sekretar Floride Ken Detzner. Izidi ponovnega štetja bodo znani v četrtek.

Zakon na Floridi zahteva ponovno strojno štetje glasov, če je razlika med kandidatoma manjša od 0,5 odstotka glasov.

Po neuradnih podatkih, ki so jih volilne komisije 67 floridskih volilnih okrožij objavile v soboto, je na torkovih vmesnih volitvah za guvernerja republikanec Ron DeSantis, ki ga podpira predsednik Donald Trump, premagal demokratskega kandidata Andrewa Gilluma z le 33.684 glasovi oziroma 0,41 odstotka razlike. Oddanih je bilo 8,2 milijona glasovnic.

Še bolj izenačena pa je bila volilna tekma za senatorski položaj med demokratom Billom Nelsonom in njegovim republikanskim protikandidatom Rickom Scottom. Scot je prejel le 12.562 glasov več kot Nelson, kar je 0,15 odstotnih točk razlike.

Trump demokrate obtožuje poskusa kraje volitev

Trump je demokratske volilne uradnike v floridskih volilnih okrožjih Broward in Palm Beach obtožil korupcije in v soboto na Twitterju zapisal, da skušajo ukrasti volitve na Floridi.

Od torka zvečer je na Floridi napeto. Uvodoma je kazalo, da bo na volitvah za guvernerja zmagal DeSantis, ki je že razglasil zmago, Gillum pa priznal poraz. V tekmi za zvezni senat je Scott prav tako razglasil zmago, Nelson pa poraza ni priznal, ker je bila razlika med njima manj kot 0,5 odstotka.

Osemnajst let po tem, ko so na predsedniških volitvah leta 2000 na Floridi dvakrat šteli glasovnice, se v tej zvezni državi znova spopadajo z volilno negotovostjo.

Leta 2000 so morali znova šteti glasovnice na predsedniških volitvah, saj je bila razlika med Georgeem Bushem mlajšim in Alom Gorom le nekaj sto glasov. Po nekaj tednih pravnih prepirov je posredovala konservativna večina zveznega vrhovnega sodišča in presekala gordijski vozel s prepovedjo ponovnega štetja glasovnic, kar je bilo dovolj za Bushevo zmago kljub manjšemu številu glasov volivcev po ZDA.

K. S.