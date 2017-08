Na Harvardu letošnja generacija prvič v večini nebela

Od segregacije do rasnih kvot

4. avgust 2017 ob 10:55

Boston - MMC RTV SLO,

Prvič v 380-letni zgodovini prestižne ameriške univerze Harvard več kot polovica brucev ne bo belopoltih. V generaciji 2017, ki začne s šolanjem jeseni, bo namreč 50,8 odstotka predstavnikov manjšin. Lani je ta delež znašal 47,3 odstotka.

22,2 odstotka letošnjih brucev predstavljajo azijski Američani, 14,6 odstotka Afroameričani, z 11,6 odstotka sledijo latinskoameriški študenti, 2,5 odstotka pa jih je predstavnikov avtohtonih Američanov in prebivalcev ameriških tihomorskih otočij, navaja BBC.

Do prelomnice prihaja v času, ko se je Harvard, univerza, na kateri je diplomiralo daleč največ ameriških predsednikov, zapletel v spor glede zagotavljanja enakosti med rasami med pravosodnim ministrstvom in New York Timesom.

1. avgusta je časnik objavil članek, v katerem so navedli, da namerava ministrstvo tožiti univerzitetne kampuse s politiko uravnoteženega sprejemanja rasno različnih študentov, češ da je krivična do belopoltih kandidatov. NYT se je v članku skliceval na interno okrožnico ministrstva, v katerem so zapisali, da bodo sredstva iz oddelka za državljanske pravice uporabili za tožbo.

Stara pritožba?

A pravosodno ministrstvo vztraja, da nima nobenih načrtov preiskovati, ali univerze izbirajo svoje kandidate na podlagi rase ali ne. Trdijo, da se dokument, do katerega se je dokopal NYT, in v katerem je omenjen "novi projekt glede namerne rasne diskriminacije", dejansko nanaša na dve leti staro pritožbo koalicije azijsko ameriških skupin.

Te so v pritožbi iz leta 2015 Harvard in druge elitne univerze obtoževale, da s pomočjo kvot preprečujejo sprejem Azijcev z zadostnim številom točk.

Vsak kandidat celostna oseba

Predstavnica Harvarda Rachael Dane je dejala, da je univerza "zavezana k vpisu raznolikih generacij študentov". "Da bi postali voditelji v naši raznoliki skupnosti, morajo biti študenti sposobni delati z ljudmi iz različnih družbenih okolij, življenjskih izkušenj in vidikov. Harvard pri svojem postopku sprejemanja obravnava vsakega kandidata kot celostno osebo, pri tem pa preučimo vrsto dejavnikov, skladno s pravnimi standardi, ki jih je vzpostavilo ameriško vrhovno sodišče," je dejala.

Vrhovno sodišče je prepovedalo uporabo rasnih kvot pri univerzitetnih vpisih, je pa razsodilo, da univerze lahko raso upoštevajo kot del "celovite ocene" kandidatov.

Za in proti kvotam

Roger Clegg, predsednik konservativnega Centra za enake možnosti (CEO) in nekdanji visoki predstavnik ministrske divizije za državljanske pravice, je za BBC povedal, da meni, da je koncept t. i. rasnih kvot zastarel.

"Razumem tisti globoki občutek, da se je s temnopoltimi v tej državi dolgo časa slabo ravnalo, in takoj za tem, ko smo se znebili zakona o segregaciji, t. i. zakonov Jim Crow, ni bila tako slaba zamisel, da se stanje malo izravna, tudi s posebnimi kvotami. A zdaj smo leta 2017. Zakonov Jim Crow že dolgo ni več in zdaj govorimo o tem, da bi dali Latinoameričanom prednost pred azijskimi Američani. Kakšen smisel ima to?" se sprašuje.

Drugačno mnenje ima Brenda Shum, direktorica projekta za izobraževalne priložnosti pri odboru za državljanske pravice: "Študenti vseh barv imajo samo koristi od bolj raznolike univerzitetne izkušnje. Dolžni smo našim študentom, da jim zagotovimo integrirano izobraževalno okolje, ki odražajo svet, v katerem živijo."

K. S.