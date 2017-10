Na Hrvaškem predlog o zapornih kaznih za poveličevanje ustašev

Opozicijska stranka IDS predlaga strožje kazni

5. oktober 2017 ob 17:48

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška opozicijska stranka Istrski demokratski zbor (IDS) je v Zagrebu predstavila predlog, po katerem bi bilo propagiranje nacističnega, fašističnega in ustaškega režima kaznivo dejanje, za katero bi bile predvidene zaporne kazni.

Cilj predloga je preprečiti "normalizacijo ustaštva" na Hrvaškem, so sporočili iz stranke. IDS je predlog dopolnitve hrvaškega kazenskega zakona poslal v parlamentarni postopek in pričakuje, da bo dobil podporo vseh poslancev, ki si prizadevajo za antifašizem in liberalno demokracijo.

Za novo kaznivo dejanje propagiranja nacifašističnih režimov predlaga zaporne kazni od šestih mesecev do dveh let. Za poveličevanje teh ideologij preko računalniških sistemov bi po predlogu kazen zvišali še za tretjino, saj informacije preko spleta hitreje dosežejo več ljudi. Ta predlog so povzeli po podobnem italijanskem zakonu, je povedal poslanec IDS-a Giovanni Sponza na novinarski konferenci v hrvaškem saboru.

Ustaški pozdravi zdaj obravnavani kot prekršek

Kot je dodal, so se odločili za dopolnitev zakona, ker se poveličevanje ustaškega režima na Hrvaškem, kot na primer javno izrekanje pozdrava "Za dom spremni", obravnava le kot prekršek, kar se po njihovem mnenju ni izkazalo kot učinkovito pri preprečevanju nesprejemljivih pojavov nacifašizma, vključno z ustaštvom.

Ključne državne institucije se nočejo jasno in odločno opredeliti do teh ideologij, kar je pripeljalo do tega, da je takšno obnašanje na Hrvaškem postalo družbeno sprejemljivo, meni Sponza. Ocenil je, da je to zmaga nestrpnosti in šovinizma ter poraz liberalne demokracije.

Vladni svet pripravlja zakonski predlog

Vladni svet za soočanje s posledicami vladavine nedemokratičnih režimov naj bi sicer do pomladi pripravil zakonski predlog za prepoved simbolov vseh totalitarnih režimov.

J. R.